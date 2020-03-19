【新冠肺炎】慕遜加柏球員放棄薪酬　德國代表隊捐250萬歐元抗疫

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）持續影響歐洲，各國聯賽停擺，多間球會都損失慘重。慕遜加柏球員為與球會共渡時艱，自願放棄薪酬，讓球會可維持運作。德國國家隊亦捐出250萬歐元幫助抗疫。

現時德甲及德乙因為於中國武漢爆發的新冠肺炎停擺到4月初，影響到不少球會職員生計，慕遜加柏球員為了讓球會維持運作，自願放棄薪金，與球隊共渡難關。慕遜加柏的總監Stephan Schippers接受《圖片報》訪問時說：「他們向我們提出放棄薪金，幫助球會及職員，只為了讓慕遜加柏可以在這場瘟疫中存活。」

慕遜加柏球員自願棄薪，幫助球會及生計受新冠肺炎影響的球會職員。（Getty Images）

希望球迷理解不追討預訂入場券款項

Schippers又指希望球員的幫助，可以讓球會在不用裁員的情況下繼續運作，但比賽改期就必須向球迷退款，只願球迷理解不會追討「波飛錢」。他又指出閉門作賽也好，慕遜加柏仍會每場蝕200萬歐元，但只要開波就會得到轉播費等收入，故「閉門比賽是唯一生存之路」。

除了球員之外，慕遜加柏的教頭路斯（Marco Rose）及球會多名高層都跟隨放棄薪金，資助受影響的職員。

據了解，就算閉門作賽，慕遜加柏每場仍要蝕200萬歐元。（Getty Images）

慕遜加柏希望球員的幫助可令到球會在不用裁員的情況下繼續運作。（Getty Images）

現時德國足球圈雇用大約5.6萬人，今次受新冠肺炎影響逼使停賽，不少人生計都大受影響，兼職或短期雇用的雇員首當其衝。德國足總於當地時間周三宣布，國家隊捐出250萬歐元幫助抗疫。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）