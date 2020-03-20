【F1】摩納哥站相隔66年再度取消　今季最快6月阿塞拜彊揭幕

今年一級方程式（F1）賽季因為新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情嚴重，開季依然未有期。每年傳統的摩納哥站亦因疫情問題而取消，66年來再度未能舉辦，而荷蘭及西班牙站將會延期進行。 另外，因疫情關係，原定在來年實施的改例將延遲一年，比賽周末亦可能縮短至兩日完成。

今年原定在上周舉行的F1賽季，澳洲站因麥拿侖車隊有成員確診染疫，臨時退出賽事，結果在最後關頭終告取消。因為肺炎疫情在世界各地繼續肆虐，巴林﹑越南及中國站先後延期，而疫情最近蔓延至歐洲大陸，F1賽會及國際汽車聯會（FIA）決定在5月的3站賽事亦有變動，在5月初的荷蘭及西班牙站將延期，而傳統的摩納哥站將取消。

澳洲站最後因麥拿侖車隊有成員確診，最終決定取消。（資料圖片／Getty Images）

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摩納哥大獎賽在1929年首度上演，同樣是F1在1950年首屆舉辦的分站之一，摩納哥站在F1多年歷史中，僅在1951﹑1953至54年未有舉辦，其後由1955年起每一年如常舉辦，而今年因疫情影響而相隔66年後再度停辦，而摩納哥主辦方表示未能改期進行並不可行。

另外，摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）同樣確診肺炎，成為全球首名染病的國家元首。

因為疫情嚴重，摩納哥相隔66年後再度取消。（資料圖片／Getty Images）

多方面達成共識 大改例押後 比賽周末或縮短至兩日

FIA﹑F1賽會與各支車隊老闆在周四（19日）進行會議，商討今個賽季的賽事安排，而會議後已達成共識。在分別延期及取消5月的分站後，今季首站賽事如無意外將於6月初阿塞拜彊的巴庫揭幕。因賽會擔心賽季或未能在今年完成，比賽周末或許由3日縮短至兩日。

另一個焦點的決定，原定在來年實施的新例，一眾車隊亦同意押後一年實施，在2022年賽季才以新例作賽，而來年將繼續沿用今年的規例，換言之明年賽事亦將起用今年的戰車。

原定下年的改例將押後，而今年的戰車將在來年繼續使用。（資料圖片／Getty Images）

F1 2020新車圖鑑（按圖放大）