【F1】車迷福音！F1推官方系列賽對撼　周日虛擬巴林站雙料娛樂

原定3月揭幕的一級方程式（F1）賽季，賽會早前宣布5月的3個分站分別延期或取消，最快6月開鑼。 雖然暫時未能在真實世界鬥車，但在虛擬世界巴林站繼續如常上演，一解F1車迷的「相思之苦」。

F1賽會早前宣布押後西班牙及荷蘭站，加上傳統的摩納哥站取消，F1賽季最快於6月初才在阿塞拜彊站重開。預計開季前有兩個多月「真空期」，不少車手將戰場移師互聯網，在虛擬世界與其他車手決一高下。

早前因澳洲站臨時取消，「#NotTheGP」隨即宣布舉行網上版澳洲站，反應熱烈。（資料圖片／Getty Images）

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#NotTheGP首站叫好叫坐 兩F1車手戰巴林站

揭幕戰澳洲站在最後關頭取消，Veloce Esports主辦﹑由現役FormulaE車手韋尼（Jean Eric Vergne）為主腦的「#NotTheGP」系列賽，立即推出虛擬澳洲站的「#NotTheAusGP」，更邀請麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）﹑皇馬門將高圖爾斯﹑前F1車手雲當（Stoffel Vandoorne）及古鐵雷斯（Esteban Gutierrez）、以及不少職業電競車手角逐，最終「#NotTheAusGP」吸引近17萬名觀眾觀看直播。

繼澳洲站後，本周日將上演次站「#NotTheBahGP」巴林站賽事，諾里斯、高圖爾斯及雲當繼續參賽，今年F1新人、加拿大伊朗混血兒拿迪菲（Nicholas Latifi）將上演「處子戰」，加上前F1車手侯根保（Nico Hulkenburg）亦會首度參戰，與其他車手一決高下，香港時間周一凌晨2時開始直播。

威廉士新人拿迪菲，因賽季延遲的關係而未能在F1中登場。（資料圖片／Getty Images）

拿迪菲在周日將於巴林站上演「處子戰」。（Veloce Esports Instagram截圖）

#NotTheAusGP全場賽事重溫

「#NotTheGP」曝光率不俗，F1今周亦有樣學樣，推出虛擬格蘭披治系列賽（F1 Esports Virtual Grand Prix），無獨有偶的是，首站賽事同樣在本周日（22日）格林威治時間晚上8時（香港時間周一凌晨4時）上演巴林站，車迷將可在Youtube及Facebook等觀看直播。不過現時尚未公布參賽的現役F1車手，紅牛車手韋斯達賓早前表明不會參賽。