【新冠肺炎】F1世界冠軍咸美頓曾接觸確診者　Twitter發文報平安

一級方程式（F1）六屆世界冠軍﹑平治車手咸美頓（Lewis Hamilton），早前曾與確診新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的影星Idris Elba同場，他今日（21日）透過社交網站「報平安」，表示自己未有任何病徵。

F1原定上周於澳洲開鑼，但因麥拿侖車隊有成員染疫，賽會最後關頭宣布取消，加上早前宣布再度延後賽季，F1最快6月才於阿塞拜彊站揭幕。

咸美頓在3月初曾經與影星Idris Elba及杜魯多夫人同場。（Twitter截圖）

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）

+ 34 + 33 + 32

➡➡➡持續更新 一文盡覽新冠肺炎襲體壇最新消息

兩名麥拿侖車手辛斯及諾里斯在病毒測試後，未呈陽性反應，但肺炎陰霾依然籠罩F1。應屆世界冠軍咸美頓本月初出席活動時，曾與加拿大總理杜魯多夫人及影星Idris Elba同場，兩人先後確診，咸美頓今日於社交網站報平安，表示自己未有病徵，早前已經自我隔離。

「最近不少人關心我的健康狀況，因為我曾與Sophie（杜魯多夫人）及Idris見面，他們先後確診。我現時十分健康，未有病徵，如今已經相隔17日，這段期間我不斷與醫生溝通，了解我是否需要接受檢測，但檢測試劑貨源緊張，所以我決定留給更有需要的人。上周五澳洲站取消後，我一直自我隔離。」

咸美頓呼籲公眾保持個人衛生及減少社交，以樂觀態度面對疫情，又感激關心他身體狀況的朋友，希望大家身體健康。

咸美頓在澳洲站取消後一直自我隔離。（資料圖片／Getty Images）