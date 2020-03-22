【足球熱話】西甲辦FIFA 20慈善賽為抗疫籌款　巴塞未開賽先出局

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球，歐洲多國聯賽停擺。不過，不少體壇中人轉戰網絡世界，西甲亦不例外，舉辦「慈善FIFA大賽」，於電子遊戲《FIFA 20》決戰。本來巴塞由沙治羅拔圖參戰，但卻因為一個原因未賽就出局。

一眾西甲球員舉辦慈善比賽，所得捐款都會捐出作抗疫之用，現時已打到8強，已籌得20000歐元善款。本來每隊都會派出一名球員作代表參賽，但不是每一隊都能「出場」。巴塞代表沙治羅拔圖本來參戰，但未開賽就已經要出局。

西甲球員為抗疫舉行FIFA比賽籌款。（網上圖片）

Winning開發商從中作梗

為何會有這樣的事？原因只有一個，就是由Konami開發的另一款足球遊戲《Pro Evolution Soccer》。巴塞隆拿與Konami過去數年都是合作夥伴，去年更續約3年。以往名為《Winning Eleven》的《PES》，近年在遊戲市場的表現遠遜《FIFA》，更有不少Winning玩家「變節」轉玩《FIFA》，故《PES》其中一個對抗手段就是與大球會合作，英超球會利物浦過去亦曾與《PES》合作。

除了巴塞以外，與《PES》有官方合作的球會還有德甲班霸拜仁慕尼黑及意甲豪門祖雲達斯。

沙治羅拔圖本來是巴塞的代表。（Getty Images）

由於巴塞隆拿為另一足球遊戲《PES》贊助，故未能參加該遊戲主要競爭對手《FIFA》比賽。（網上圖片）

據《ESPN》記者Samuel Marsden報道，Konami不想羅拔圖及巴塞去為《FIFA》作宣傳，故出手阻撓今次慈善之舉。不只巴塞，另一西甲球會馬略卡與Konami亦有合作，所以馬略卡代表阿歷贊祖普素今次亦沒有參加「慈善FIFA大賽」。

由於沙治羅拔圖缺席，伊巴「10號仔」伊度艾斯普薛圖不戰而勝晉級，將與貝迪斯射手保查艾利斯亞斯爭入4強。至於巴塞死敵皇家馬德里就派出馬高阿辛斯奧出戰，下輪將會鬥維拉利爾的文奴摩蘭尼斯。

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）