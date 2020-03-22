【新冠肺炎】英超利物浦球場保安不停工　義助超市維持秩序

英超因為新冠肺炎（又稱武漢肺炎）蔓延英國停擺，球場職員生計大受影響。不過，利物浦的球場保安在這個四處都出現搶購物資的「黑暗時刻」未有停下工作，將會落區做義工，到市內的超級市場幫助維持秩序。

英國受疫情影響，已多達5000宗確診個案，全國出現搶購潮，不少超級市場及商店都面臨物資不足，需要設限買措施。英格蘭足總早前宣布名階別聯賽4月全停，最快要到5月才可以復賽，更特地為2019至20年球季立下特例，取消今季「6月1日必須完成賽季」的限期。

利物浦現時於英超排第一，離30年來首度奪得頂級聯賽冠軍只差兩場勝仗，但亦要等到復賽才可完成「歷史任務」。

球場保安不止要維持球場秩序，遇上有球迷闖入球場亦要出手阻止及驅逐。（Getty Images）

利物浦的CEO Peter Moore在twitter上表示：「這是給默西塞德的超級市場經理的訊息：我們利物浦的球場願意義助市內超市，提供他們人群管理、維持排隊、停車場秩序的專才以及幫助老人家，助他們將貨物放上車等等的服務。他們是行內最好的一群，亦十分願意為你們提供協助，只要是在安全的環境下以及安全合理的工作。」

利物浦球場保安將落區做義工。（Getty Images）

利物浦現時於英超排榜首，但就要等到聯賽重開，再贏兩場才可封王。（Getty Images）

球圈中人抗疫出錢出力

為對抗於中國武漢爆發的新冠肺炎，球圈中人都有錢出錢、有力出力。車路士班主阿巴莫域治及曼聯名宿加利尼維利，早前表示願意借出名下酒店，供給醫護人員休息使用，費用全免，英格蘭非聯賽球隊史托港更捐出了75000鎊，到市內的英國國民保健服務基金。

保羅普巴及伊巴謙莫域都發起了籌款行動，後者更目標100萬歐元，希望可以幫助到意大利北部的醫護人員。德國國家隊亦捐出250萬歐元抗疫，慕遜加柏一眾球員更自願棄薪助球隊渡過難關。

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）