【東京奧運．評論】安倍奧運夢碎？　最大勢力發聲令局勢一周急轉

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情襲地球，東京奧運「有定冇」，如期或延期，眾說紛紜一陣子後，漸見明朗。

奧運大項田徑的管理組織「國際田聯」（World Athletics）表示關注，再到近日陸續有國家隊發聲明，甚至擺出強硬姿態表明不參賽，日本政府與東京奧組委終於改口風。觀乎疫情未見放緩，未來四周與其說是討論延期，不如理解為延後奧運提早善後。

一周之前（16日），日本首相安倍晉三與七大工業國（G7）首腦舉行視像會議，會後表示得到各方支持，「以完全形式舉行奧運」。作為歷來在位最長的日揆，安倍晉三視第二次東京奧運為政績重要一環，為求盛大舉行，寸步不讓。

疫情影響，G7峰會由「埋枱傾」變成「電話傾」，安倍晉三在會後表示獲得各元首支持。（路透社）

一男子態度難抵病毒橫行。新冠肺炎疫情上星期在歐洲急速擴散，部分國家日增千計確診個案，例如20日單計意大利、西班牙、德國及法國便合共新增逾1.3萬宗個案。體壇廣受牽連，有運動員確診，各地賽事先後取消，包括多個奧運項目的外圍賽或計分賽事。

籌備經年，日本政府、東奧組委及東京都政府都希望「完全型態」舉行奧運。（路透社）

東奧按計劃舉行與否，商業利益如贊助、電視轉播等固然是考慮因素，但核心仍然是運動員。疫情的影響本來僅限各國封關及賽事取消，失去爭奪「入場券」的機會（例如港隊羽毛球男單李卓耀），上周已推進至關乎生命。國際田聯主席、2012年倫敦奧運組委主席高爾（Sebastian Coe）上周中指「無人說我們會按原定情况參加奧運」，提示IOC與各體育總會正在討論東奧應否延期，例如推至9、10月，甚至運動員表示疫情已影響備戰。

高爾（右）主掌的國際田聯，為奧運產生金牌最多的項目，參賽運動員數目亦多，對奧運的影響力大。圖為他與國際奧委會主席巴哈（左）。（路透社）

強力組織牽頭，反對如期的聲音隨之四起。美國田徑隊與泳隊同於20日表示健康為先，運動員正受巨大壓力，挪威、巴西及荷蘭奧委會更先後發出聲明，要求在疫情受控後才舉行東奧，甚至推遲至來年。加拿大奧委會今（23日）表明若然東奧如期在7月底舉行，將不會參加，成為首個向東奧說不的國家。澳洲奧委會更發聲明著運動會留待來年才參戰奧運。

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▼英國女子七項全能世錦賽冠軍莊遜湯臣稱居於法國，稱當地處處封城，健身室與物理治療師停業，根本不能以萬全狀態準備奧運。

運動員出場與否，當然影響奧運在歷史上的地位，1980年莫斯科奧運因蘇聯入侵阿富汗，被66國杯葛，賽事水平與注目程度大受影響。運動員的憂慮傳到國際奧委會，延期由5月底才決定變成「不如趁早諗定」。「想堅持到最後都不戴口罩」的東奧組委主席森喜朗昨（22日）轉達國際奧委會長巴哈的指示，以東奧組委著手準備「不減規模，觀眾如置身現場感受」的方式舉行奧運。

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冷戰期間，莫斯科奧運被杯葛，只有少數西方國家參加，吸引力大減。國際田聯主席高爾（254號）代表英國，該屆奪得1金1銀，圖為他奪得800米銀牌。

事隔一周，安倍今早出席參議院預算委員會會議，終於「褪軚」，「若以原先方式舉行有困難，要先考慮運動員，要考慮延期亦無可奈何」，於未來4星期會跟國際奧委會協商，討論對策，包括是否延期。安倍強調不可能取消，「沒有取消的選擇，這跟國際奧委會立場相同」。

安倍今早出席參議院會議，對如期舉行奧運的口風明顯有變。（路透社）

觀乎世衛每天公布的確診數字，未有下跌趨勢，未來4星期疫情難望受控。歐洲聯賽4月全停、國際羽毛球聯會甚至連5月的湯姆斯盃和優霸盃都延期，保守（或悲觀）態度可見一斑。倘若如專家預測，北半球入夏，疫情會稍緩，尚要完成餘下球季與賽事，屆時奧運資格尚有一番爭鬥（與爭拗）。及早著手延期安排，以備在正式宣布延期時不會手忙腳亂，方為上策。

聖火在日本預定於26日開始傳送，現時以「復興之火」名義展覽，吸引大批民眾排隊，等候合照。（美聯社）

港隊現已取得30個東京奧運資格（點圖放大）

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