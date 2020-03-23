【東京奧運．評論】安倍奧運夢碎？　最大勢力發聲令局勢一周急轉

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情襲地球，東京奧運「有定冇」，如期或延期，眾說紛紜一陣子後，漸見明朗。 奧運大項田徑的管理組織「國際田聯」（World Athletics）表示關注，再到近日陸續有國家隊發聲明，甚至擺出強硬姿態表明不參賽，日本政府與東京奧組委終於改口風。觀乎疫情未見放緩，未來四周與其說是討論延期，不如理解為延後奧運提早善後。

一周之前（16日），日本首相安倍晉三與七大工業國（G7）首腦舉行視像會議，會後表示得到各方支持，「以完全形式舉行奧運」。作為歷來在位最長的日揆，安倍晉三視第二次東京奧運為政績重要一環，為求盛大舉行，寸步不讓。

疫情影響，G7峰會由「埋枱傾」變成「電話傾」，安倍晉三在會後表示獲得各元首支持。（路透社）

一男子態度難抵病毒橫行。新冠肺炎疫情上星期在歐洲急速擴散，部分國家日增千計確診個案，例如20日單計意大利、西班牙、德國及法國便合共新增逾1.3萬宗個案。體壇廣受牽連，有運動員確診，各地賽事先後取消，包括多個奧運項目的外圍賽或計分賽事。

籌備經年，日本政府、東奧組委及東京都政府都希望「完全型態」舉行奧運。（路透社）

東奧按計劃舉行與否，商業利益如贊助、電視轉播等固然是考慮因素，但核心仍然是運動員。疫情的影響本來僅限各國封關及賽事取消，失去爭奪「入場券」的機會（例如港隊羽毛球男單李卓耀），上周已推進至關乎生命。國際田聯主席、2012年倫敦奧運組委主席高爾（Sebastian Coe）上周中指「無人說我們會按原定情况參加奧運」，提示IOC與各體育總會正在討論東奧應否延期，例如推至9、10月，甚至運動員表示疫情已影響備戰。

高爾（右）主掌的國際田聯，為奧運產生金牌最多的項目，參賽運動員數目亦多，對奧運的影響力大。圖為他與國際奧委會主席巴哈（左）。（路透社）

強力組織牽頭，反對如期的聲音隨之四起。美國田徑隊與泳隊同於20日表示健康為先，運動員正受巨大壓力，挪威、巴西及荷蘭奧委會更先後發出聲明，要求在疫情受控後才舉行東奧，甚至推遲至來年。加拿大奧委會今（23日）表明若然東奧如期在7月底舉行，將不會參加，成為首個向東奧說不的國家。澳洲奧委會更發聲明著運動會留待來年才參戰奧運。

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▼英國女子七項全能世錦賽冠軍莊遜湯臣稱居於法國，稱當地處處封城，健身室與物理治療師停業，根本不能以萬全狀態準備奧運。

I understand that sport isn’t everything and there are more important issues sourrounding coronavirus but thought I would speak out purely on what my situation of it has been. Hope the UK, France and the rest of the world stay safe and look after each other in these crazy times❤️ pic.twitter.com/0zxECDetpM — KJT (@JohnsonThompson) March 17, 2020

運動員出場與否，當然影響奧運在歷史上的地位，1980年莫斯科奧運因蘇聯入侵阿富汗，被66國杯葛，賽事水平與注目程度大受影響。運動員的憂慮傳到國際奧委會，延期由5月底才決定變成「不如趁早諗定」。「想堅持到最後都不戴口罩」的東奧組委主席森喜朗昨（22日）轉達國際奧委會長巴哈的指示，以東奧組委著手準備「不減規模，觀眾如置身現場感受」的方式舉行奧運。

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冷戰期間，莫斯科奧運被杯葛，只有少數西方國家參加，吸引力大減。國際田聯主席高爾（254號）代表英國，該屆奪得1金1銀，圖為他奪得800米銀牌。

事隔一周，安倍今早出席參議院預算委員會會議，終於「褪軚」，「若以原先方式舉行有困難，要先考慮運動員，要考慮延期亦無可奈何」，於未來4星期會跟國際奧委會協商，討論對策，包括是否延期。安倍強調不可能取消，「沒有取消的選擇，這跟國際奧委會立場相同」。

安倍今早出席參議院會議，對如期舉行奧運的口風明顯有變。（路透社）

觀乎世衛每天公布的確診數字，未有下跌趨勢，未來4星期疫情難望受控。歐洲聯賽4月全停、國際羽毛球聯會甚至連5月的湯姆斯盃和優霸盃都延期，保守（或悲觀）態度可見一斑。倘若如專家預測，北半球入夏，疫情會稍緩，尚要完成餘下球季與賽事，屆時奧運資格尚有一番爭鬥（與爭拗）。及早著手延期安排，以備在正式宣布延期時不會手忙腳亂，方為上策。

聖火在日本預定於26日開始傳送，現時以「復興之火」名義展覽，吸引大批民眾排隊，等候合照。（美聯社）

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