【F1】Not the BAH GP大亂鬥　諾里斯直播笑料百出　起步又出事

F1網絡大戰繼續，繼早前「Not the AUS GP」後，今周輪到「Not the BAH GP（唔是巴林站）」，一開車就爆發亂戰，麥拿侖車手諾里斯繼續「笑彈放題」。

F1受中國武漢爆發的新冠肺炎受影響，已有7站賽事取消或延期，一眾車手只能於網上飛車。諾里斯於「唔是澳洲站」誤把熱身圈當作正式起步，爆笑地連過11架車後才發現自己的失誤，今次「唔是巴林站」雖然未有發生同樣事情，但起步後入第一個彎就被YouTuber Tiametmarduk撞到飛出賽道，又被開Racing Point戰車的TRL Limitless推走，由第6位跌落第19位。

諾里斯繼續於網絡世界飛馳，仍然爆出不少笑彈。（Getty Images）

諾里斯不停被撞，未知是否有點火滾，一臉認真又拍手說：「What a race！」高爾夫球球手Ian Poulter今戰亦有落場，與諾里斯爭位時故意將麥拿侖車手撞開。雖然連番出事，但諾里斯在14圈賽事最終仍以第10完成賽事。

諾里斯入第一個彎時被撞開。（網上圖片）

「Not the BAH GP」首圈變成碰碰車大戰。（網上圖片）

「Not the BAH GP」第2場賽事，諾里斯一度殺入前3，但因為戰術出錯又被罰5秒，最後一圈突然打滑，雖然以第5完成賽事，但被罰5秒後跌落第7名。因為直播時的觀眾不停開玩笑重提平治車手咸美頓，於去年摩納哥站車胎問題不停向賽事工程師Peter "Bono" Bonnington投訴的對話，諾里斯亦「玩埋一份」，「一切都是Bono的錯」。

首圈未跑完，諾里斯再次被撞出跑道。（網上圖片）

諾里斯排位包尾 韋少畀Tips：熄機啦

眼見「Not the AUS GP」於網上反應熱烈，F1亦有樣學樣，舉辦了「Virtual F1」比賽，諾里斯亦有參加。這次諾里斯排位賽「死Game」，要在最後一位起步，比賽前他連續致電紅牛車手韋斯達賓、麥拿侖隊友辛斯、威廉斯的佐治羅素甚至車隊的戰術工程師求助，換來不少笑話，如「韋少」叫諾里斯「熄機」，「第一個彎唔好停，炒晒所有人」，甚至「逆走一圈」。

侯根保亦有參加今戰比賽，但因為剛剛才買Game，對遊戲不太熟悉，最後未能「圓夢」走上頒獎台。F1的比賽亦有不少名人參加，如英國場地單車「神人」賀爾，最後由中國車手周冠宇勝出。這名20歲車手今年成為雷諾的試車手，未正式落過場就「贏到」分站冠軍，可算是職業生涯「高峰」。