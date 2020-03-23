【新冠肺炎】阿仙奴發聲明感激員工　承諾英超停擺期間繼續出糧

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）侵襲全球，多國聯賽都因此而停擺，避免疫情擴散。 英超現時停賽至4月30日，一班球場員工生計大受影響。 阿仙奴周一（23日）發表聲明，承諾會在英超停賽期間繼續出糧，並感謝員工一直以來的付出。

英格蘭足總早前發表聲明，指全國各階級聯賽停擺至4月30日，令到不少球會的員工生計受到影響。歐洲各間球會都面對相類似問題，德甲慕遜加柏的球員更願意放棄薪金，去資助受影響的球會員工。

新冠肺炎波及英國，英超因而停擺，員工生計大受影響。（Getty Images）

望助員工解決燃眉之急

阿仙奴總經理Vinai Venkatesham於聲明中感激球會一眾員工，「每日無論是否賽日，都盡心盡力為球迷帶來一流體驗」，又指現時是個艱難時期，「對一班兼職員工而言尤其險峻」，故希望在停擺到4月30日前一直出糧，幫助他們減輕財政壓力。

阿仙奴最近指阿迪達病情好轉。（Getty Images）

阿仙奴承諾會繼續出糧給賽日及非賽日員工。（Getty Images）

英超現時停擺至4月30日，最快於5月2日開賽，該周焦點一戰為阿仙奴大戰利物浦。阿仙奴聲明亦表示：「期待足球可以盡快回到酋長球場。」阿仙奴亦是新冠肺炎的受害者，主教練阿迪達於3月12日確診，現時康復進度良好。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）