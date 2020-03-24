【英超】阿迪達受訪透露身體狀況良好　阿仙奴繼續暫停訓練

阿仙奴主帥阿迪達確診患上新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）後，早前接受西班牙傳媒訪問時透露自己的身體狀況良好，並憶述由得知奧林比亞高斯班主確診，至自己確診，所有事情發展十分快。 阿仙奴在全隊兩周隔離後，不會隨即恢復訓練，而會方亦不容許球員乘搭飛機，包括一眾南美外援，以免他們增加染疫的機會。

阿仙奴主教練阿迪達早在英超賽會召開緊急會議前，宣布確診染疫，成為首名英超相關人士患肺炎，英超賽會及後宣布停賽，早前更後一步延期至4月底。

阿仙奴對曼城的一仗延期，韋斯咸成為他們至今最後一場正式賽事。（資料圖片／Getty Images）

阿迪達受訪時透露自己的身體狀況良好。（資料圖片／Getty Images）

阿迪達確診染疫後，阿仙奴全隊需要接受隔離，幸至今未有發現另有兵工廠職球員染疫。阿迪達早前接受西班牙電視台《La Sexta》訪問，透露患病後現時的身體狀況，「我現在感覺十分良好，身體正在慢慢康復，我需要3至4天徵狀才逐漸消退。」

阿迪達憶述由不適到確診的階段，一切發展得十分快，「我在得知奧林比亞高斯的班主確診患病的前一天，已經有點不適並前往求醫，但醫生當時並不在。及後我收到管理層的電話，我們全隊亦有受感染風險，而我亦告知他們我略有不適，加上我往後同樣確診，一切發展的速度相當迅速。」

基本上全部球員也曾跟阿迪達接觸，所以原定及後與曼城進行的聯賽亦決定延期，全隊需要即時隔離。

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因疫情影響，阿仙奴決定全隊在隔離後無須立即恢復操練。（資料圖片／Getty Images）

歐洲新冠肺炎疫情嚴重，不少國家實施出入境限制，兵工廠的外援球員亦受影響，尤其是一眾南美兵，據悉所有球員也不可乘坐飛機，為免增加感染風險。

阿仙奴全軍在當地時間周二（24日）完成兩周隔離期後，官方宣布不會立即恢復訓練，因為這不是一個負責任的決定，球員繼續在家隔離。

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）