【東京奧運】安倍晉三今電IOC會長商討延期　日本政府主張延期1年

東京奧運受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情波及，延期勢在必行。 日本首相安倍晉三在本港時間今晚7點將與國際奧委會會長巴赫（Thomas Bach）通電話，將討論新的舉行日期。日媒《每日新聞》報道，日本政府同意本年內難以舉行，希望能改期至明年舉行。一旦成事，來年水陸兩大項的世錦賽，難免要讓路。

首相官邸公布已預定當地時間今晚8點，安倍將與巴赫舉行電話會議，屆時安倍表明同意東奧無法如期在7月24日舉行，延期無可避免。日本政府除了考慮疫情能否受控仍相當不明朗，且徵用比賽場地等因素，着手準備把東奧延期1年舉行，亦不排除要求延期2年。

安倍晉三（右一）將與巴赫（右二）通電話，商討東奧延期。（資料圖片／路透社）

東奧與殘奧的倒數鐘仍然以7月24日為期，正待公布後加回日數。（美聯社）

日本國內本已如箭在弦，延期亦希望愈快愈好。不過，東奧組委委員高橋治之早於本月中已提出東奧應延期1至2年，當時被奧運大臣橋本聖子斷言回應不可能。如今事在必行，高橋認為延期1年過於樂觀，「南半球疫情可能尚未爆發，屆時再延期更困難，要待疫情完全平息才能舉行。加上考慮來年的賽事日程，延期2年才能充份協調。」高橋曾任大型廣告商「電通」的高層，長年專責處理體育界相關事務。

電車的車廂外觀已換上奧運吉祥物裝飾。（美聯社）

每年夏天都有體育大賽舉行，雙數年尤甚。若東奧延期至2021年夏天，來年7月在日本福岡舉行的游泳世錦賽，及8月美國的田徑世錦賽，均要讓路，並要考慮已經宣布延期的歐洲國家盃。而且原先徵用的場地，此時期或已預留給其他活動，或須另需場地。

至於2022年已經非常繁忙，2月北京冬奧、9月杭州亞運，11月底更有卡塔爾世界盃。若東奧「攝」在夏天的休戰期，則亞洲各國大有機會為奧運而棄亞運，令亞運可觀程度受影響。而且，兩年過去，選手的參賽資格如何處理，亦成問號。