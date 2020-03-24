【東京奧運】日漫神作預示奧運搞唔成？　漫畫情節：世衛抗疫不力

東京奧運大有機會因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）未能如期舉行，日本經典科幻動畫《阿基拉》（AKIRA）一幕被奉為「預言書」。 該齣1988年上映的日本經典，預言2020年東京奧運在開幕前不足半年取消。32年後時間到了，動畫場面幾乎完全命中。動畫世界天馬行空，超乎想像的畫面，會有成為現實的一天。

本年2月29日，動畫頻道Animax重播《阿基拉》，當天與7月24日奧運開幕日，尚有147日，正是電影動畫其中一幕。該幕寫上「東京奧運開幕尚有147天，藉國民的力量取得成功吧」，但下方有塗鴉寫上「中止吧！中止！」，並有多張「反對」標貼。

《阿基拉》這一幕正被廣傳，言中2020年東京奧運「搞唔成」，黃圈中的塗鴉寫上「中止」。（Twitter）

昨日的倒數鐘，顯示奧運舉行尚有123日，殘奧則有155日。（美聯社）

東京奧運沒有在2月29日宣布中止，但因為新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，延期只待正式公布。雖非百分百命中，但批中32年後奧運不能如期舉行，引起熱議。

《阿基拉》第3冊一幕，世衛對抗傳染病不力的字句（紅線）。（Twitter）

此外，日本網民又發現《阿基拉》漫畫第3冊內容，再次命中現實。該冊最後出現類似報章報道的畫面，內容指世界衛生組織（WHO）對應傳染病的策略惹批評。此部分的「預言」則更接近現實。

《亞基拉》故事圍繞主角金田駕著火紅電單車，最終要拯救超能力者的同伴。（Twitter）

《阿基拉》出自漫畫家大友克洋手筆，描述東京於1982年被炸彈毀滅，觸發第三次世界大戰。2019年，東京灣上建成新首都「NEO東京」，此時被炸毀的東京滿目瘡痍，藉着舉辦2020年奧運而重新發展。

《阿基拉》在世界動畫界奉為經典，本年4月將推出4K重製版。（twitter）

這齣科幻動畫在歐美各地廣受歡迎，大友在2018年底接受訪問時解釋，《阿基拉》對他而言是「昭和年代的自身記錄」，包括戰爭、安保抗爭、奧運等。大友生於1954年，10歲時經歷第一次東京奧運。當時社會對舉辦奧運的氣氛也是好壞紛陳，奧運舉行前出現過多宗傳染病，如痢疾及霍亂爆發事件

東京奧運日本衝金點