【新冠肺炎】英超維拉門將連拿現病徵緊急隔離　堅拒英超閉門復賽

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐英國，英超因而停擺，阿士東維拉門將連拿近日自爆出現症狀，但由於病情不嚴重，未能接受檢測，見過醫生指有機會確診，緊急自我隔離，避免傳染給妻子及5名子女。曾效利物浦的連拿慨嘆自己有足夠空間自我隔離很幸運，相比之下那些與家人住在斗室之中的人「展示出真正的堅毅」。

英國疫情愈來愈嚴重，已有逾6500宗確診個案，英政府近日加強防疫，限制市民出門自由，以免疫情進一步擴散。連拿接受西班牙電台訪問時表示，「上周到自己去面對問題」，「為免傳染到同一屋簷下的家人」已自我隔離。

連拿自爆出現新冠肺炎（又稱武漢肺炎）症狀，緊急自我隔離。（Getty Images）

病情不嚴重無法檢測

連拿又透露：「在這裏（英國）除非你的病情很嚴重，否則無法接受檢測。醫生指那些都是肺炎病徵，就算沒有正式確診，但似乎所有事實都指向確診。」連拿為了避免家人感染，自己急急隔離：「我們是很幸運的人，有大屋、有花園，令我想起要跟子女住在70平方米的家長，那些人展現真正的堅毅。」

連拿今年一月由意甲AC米蘭外借到阿士東維拉，但卻遇上於中國武漢爆發的新冠肺炎，指現時沒有球賽也沒所謂。「足球現時一點都不重要，」連拿說：「我不太關心（英超復賽日期）。大家的健康比什麼都重要。」

連拿今年一月被借到阿士東維拉。（Getty Images）

連拿透露在英國，除非病情嚴重，否則無法接受檢測。（Getty Images）

「踢沒有球迷的比賽沒有意思」

曾為西班牙2008、2012年歐國盃、2010年世界盃冠軍成員的連拿，自稱不知道今季可否再踏上綠茵場，「談及這些重要的日期、期限一定要很小心」，明白現今足球世界充斥不少商業利益，理解為什麼有人會希望閉門作賽。不過，連拿表明：「踢沒有球迷的比賽是沒意思的，一定要有球迷享受比賽，球員才會有滿足感，除此之外，亦要做足安全及防疫的措施。」

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）