英媒選曼聯英超時代最佳陣容粒粒皆星　中國董方卓入選最差陣容

英國《曼徹斯特晚報》近日挑選曼聯在英超時代的最佳及最差25人陣容，最佳陣容方面，大部分是1999年三冠王及2008年歐聯冠軍的功臣，較令人意外是雲達沙落選。至於最差陣容方面，中國前鋒董方卓與泰比、碧比、基巴臣、奧巴坦等水貨一同入選。

由1993到2013年的20年間，曼聯贏得13個英超冠軍，成為英超霸主，傳奇領隊費格遜培育過碧咸、傑斯等優質青訓，亦簽入過簡東拿、C朗拿度、朗尼等為人稱頌的收購。然而，費格遜亦簽入過不少水貨，例如佩利亞、迪贊巴迪贊巴及奧巴坦。

《曼徹斯特晚報》昨日刊出一文，挑選曼聯在英超時代的最佳及最差陣容。最佳陣容方面，雲達沙落選，該報解釋，由於有舒米高及迪基亞，所以第3門將的位置就選擇羅美路。後防方面，維迪、里奧費迪南、史譚及朗尼莊臣輪換兩個中堅位置，右閘有加利尼維利及雲比沙卡，左閘則是艾雲及艾拉，還有通天老倌奧沙隨時候命。

曼聯英超時代最佳25人（按圖放大）：

+ 21 + 20 + 19

中場就以1999年三冠王為骨幹，配上具突破力的奇兵簡察斯基，擅長補位及控制節奏的卡域克，加上防守拼命的夏格維斯。鋒線上，實在太多選擇，黑雙煞亦無緣入選，有C朗及簡東拿兩代7號仔，還有雲尼斯達萊及朗尼兩大射手，尚有蘇斯克查擔任後備殺手。

至於最差名單方面，3位門將各有千秋，全是「後舒米高時代」的失敗收購，其中「痾蛋」的泰比可說是最失敗的一個。防線上，佩利亞是費格遜著名最差收購之一，至於菲爾鍾斯及馬高斯盧祖的表現則遜預期。

曼聯英超時代最差25人（按圖放大）：

+ 21 + 20 + 19

中場方面，有貨不對辦的兩大阿根廷中場華朗及迪馬利亞，基巴臣及迪贊巴迪贊巴未能在曼聯站穩陣腳，比利安及奧巴坦兩名法國翼鋒亦令人失望，至於韋費特沙夏則離隊後才逐漸成長。前線上，科蘭真的可惜，未能適應英超，一到西甲便化龍，至於董方卓及碧比就沒有疑問地是水貨。