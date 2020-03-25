【英超】白禮頓發起免費波飛感謝祭　目標送10萬張予醫護人員

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情嚴重，英超復賽仍未有確實時間。不過，在相信疫症總會過去的前提下，白禮頓為了答謝英國醫護人員的付出，發起免費送波飛行動，目標送出10萬張門二票，呼籲全英國球會參與。

英國於1月底出現首宗確診個案後，至今已有逾8000宗確診個案，並已有逾400宗死亡，連英國王儲查里斯王子亦確診，英國政府日前已下令加強防疫，限制國民出入自由避免疫情進一步擴散。

白禮頓發起免費送波飛答謝醫護人員行動。（Getty Images）

為了答謝英國醫護人員為抗疫付出，白禮頓發起送波飛行動，請醫護人員在一切回復正常後入場觀戰，承諾送1000張波飛。白禮頓終極目標為全英國足球聯賽合共送出10萬張入場券，呼籲英超、英冠、蘇超及北愛爾蘭的頂級球會參與，另一英超球會般尼茅夫已答應送飛。

般尼茅夫主席Jeff Mostyn於聲明中說：「我們深明足球現時在任何人心目中都是末節，但送入場券是我們感謝前線醫護為我們而戰的一個方法，讓他們對將來多點期待。」

白禮頓呼籲全英球會參與。（Getty Images）

Mostyn深信只要一眾球會出手，每間送1000張飛，再加上英格蘭足總送出國家隊的波飛，很容易就可達成10萬張的目標。他又指出除了送入場券之外，另一樣可以幫到一眾「醫護英雄」的就是「保持社交距離、自我隔離、勤洗手及咳嗽、打噴嚏時用紙巾」。

英超現時受新冠肺炎影響停擺。（Getty Images）

白禮頓致電3000名隔離老人

除了贈送入場券外，白禮頓一眾球員及教練，將會致電3000名需要自我隔離的70歲以上老人，希望知道他們在物資上有沒有需要幫助，及討論球會發展事宜。英國傳媒指白禮頓準備讓以月費支付季票的球迷，免繳3個月月費，主席Tony Bloom有可能要自支300萬鎊。

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新冠肺炎確診運動員（按圖放大）