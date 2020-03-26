【西甲】西媒傳武磊新冠肺炎痊癒　官方團隊即發聲明澄清

效力西甲愛斯賓奴的中國球星武磊，早前在新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的病毒測試中呈陽性反應。 至周三（25日）傳出消息，西班牙記者表示武磊在檢測中呈陰性，但武磊的團隊透過官方微博回應，表示「武球王」仍在治療階段，並未進行另一次的檢測。

武磊在上周六（21日）與隊中數名職球員一同確診染疫，並出現輕微徵狀，「武球王」及後透過社交網站「報平安」，表示肺部的檢查未有出現任何問題，並感激外界對他的關心。

武磊在上周確診患上新冠肺炎，並正在接受治療。（資料圖片／Getty Images）

武磊早前拍片交代確診後狀況，全程報以微笑，問題似乎不大。（武磊官方Instagram）

西班牙記者Tomas Guasch透露武磊再次接受病毒測試後，已經由陽性轉為陰性。不過武磊的團隊隨後透過官方微博回應消息並非屬實，以正視聽。

武磊團隊澄清武磊未有再度進行病毒檢測，而他目前的健康狀況良好，但仍須接受隔離治療，所有消息以官方作準。

武磊團隊在官方微博中澄清，武磊依然未痊癒。（微博截圖）

Tomas Guasch是首名記者報道武磊確診染疫，在不足一周再度搶得「獨家消息」，公布武磊已經康復，惜卻被反駁並無此事。

該名西班牙記者事後在Twitter大呼冤枉，並表示消息來源向他保證真確度，他不明白為何武磊團隊要否認這一點。

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西班牙記者被武磊團隊反駁後，在個人Twitter中大呼冤枉。（Twitter截圖）

確診患新冠肺炎的球圈中人（按圖放大）