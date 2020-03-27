【新冠肺炎】漁護署關閉郊野公園燒烤場、露營地點14日　周六生效

打算燒烤露營避疫的朋友注意！為了防止新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在港擴散，漁護署將由明日（周六）晚6時起，關閉全港郊野公園的41個露營地點及163個燒烤地點，為期14日，直至4月11日晚6時。

今日下午網傳漁護署即將封關露營地點，更有網民指，有漁護署職員在營地通知營友收拾物品。政府在晚上發稿，漁護署宣布將於明日（3月28日）晚上6時關閉全港郊野公園內的41個露營地點，以及163個燒烤地點，減少公眾的社交接觸。以上設施將關閉14日，直至4月11日晚6時重開。

漁護署強調，設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動。漁護署表明會加派人員在相關地點巡邏，如發現有人違規，會採取適當跟進行動。

漁護署的郊野公園轄下有41個露營地點，其中鶴藪、涌背、扶輪公園及荃錦營地向來受露營人士歡迎，每逢周末假期，很快就爆滿。據漁護署之前通告，大網仔一號營地本身已經在3月24關閉，以作場地保養；為了斜坡鞏固工程，鉛礦坳營地亦於3月23日起已暫時封閉，直至另行通知。

康文署在3月21日已經宣布，關閉轄下的度假營及營地，受市民歡迎的大嶼山貝澳營地封閉，直至另外通知，原定於勞動節假期的預訂安排亦會取消。