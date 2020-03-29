漁護署封場後第一天　黃石大灘營地只餘空營　赤徑草地仍多人露營

漁護署封閉露營地點後一日，記者今天走訪西貢多個營地，發現有的人去營還在，而漁護署職員就在那些營帳上貼上告示。至於非漁護署管理的露營熱點就依然暢旺，赤徑的草地上有不少營帳及天幕。

漁護署由昨日（3月28日）晚上6時起，封閉全港郊野公園內的41個露營地點14日，至4月11日。由前日起，漁護署已經在各大營地張貼告示，並拉起封鎖線，並揚言加派人員在相關地點巡邏，如發現有人違規，會採取適當跟進行動。

北潭凹營地的入口已經被多條膠帶封鎖。（顏銘輝攝）

記者今早到西貢走訪多個營地，了解營地被封的情況，北潭凹、黃石及大灘3個營地的入口已經拉起封鎖線，張貼多張告示，告示上寫：「因應2019冠狀病毒病的最新情況，並減少市民的社交接觸，此露營地點由3月28日下午6時起暫時封閉14天，直至4月11日下午6時。不便之處，敬請見諒。」

北潭凹營地外貼出告示，指營地要封閉14日。（顏銘輝攝）

黃石營地空無一人，但有兩個大營。（顏銘輝攝）

更多黃石營地及燒烤場的情況：

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雖然營地封閉，入面沒有人，但仍然有營帳，以黃石為例，入面就有兩個大營，其中一個大營後，還設有太陽能接收器；此外，大營旁一個天幕，而天幕下的野餐桌就擺滿雜物，桌旁還有一張露營椅。如此裝備充足，這兩個營很可能屬於長期在黃石駐紮的露營人士。漁護署用膠紙將告示直接貼在營帳之上。

鄰近的大灘營地亦有類似的情況，近門口的位置有兩個營放在一起，上面蓋上帆布及天幕，而附近的野餐桌亦滿佈雜物。此外，記者下午還到過大欖郊野公園的荃錦營地，兩個主要入口都被膠帶閉鎖，而營地裏則全部清空，沒有任何營帳。

大灘營地入面都有空營。（顏銘輝攝）

更多大灘營地及燒烤場情況：

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赤徑的草地中午仍然有不少露營人士。（顏銘輝攝）

更多赤徑露營情況：

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想在香港露營，除了使用漁護署及康文署的營地外，還有一些非漁護署管理的熱門露營地點，例如塔門、赤徑、深涌及荔枝莊。記者中午去到赤徑，發現河邊兩側的草地仍有不少露營人士，有的收拾物品準備離開，有的仍在煮食玩樂，目測至少有6批人，他們起了營帳，還架起天幕，在天幕下煮食用餐。

往赤徑碼頭方向行多一會兒，在另一塊草地上，又見到至少兩批露營人士。另外，亦遇到有露營人士到公廁清洗煮食用品赤徑一帶雖然被西貢東郊野公園環繞，但附近的草地並非屬於郊野公園範圍，所以不受漁護署管理。

荃錦營地入口被膠帶封閉。（顏銘輝攝）