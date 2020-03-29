【東京奧運】最美柔道家絕非花瓶動物　歷盡傷患依然奮戰到底

若只看Daria Bilodid於Instagram上載的生活照，或會以為這名坐擁逾26萬追蹤者的烏克蘭美女是模特兒。 不過，她是一名柔道運動員。生於柔道世家，年僅19歲的Daria已是2屆世界柔道錦標賽冠軍。 身高1米72，擁有九頭身的她，不但藉着身體優勢在賽場上箝制對手，更引來不少廣告商青睞。 但Daria從未因美貌「錫住自己」，就算滿身傷痕，依然在柔道運動上尋求突破。

成為柔道運動員，Daria的一生看似早已被安排。父親為兩屆歐洲柔道冠軍Hennady Bilodid，母親雖與著名俄羅斯網球手Svetlana Kuznetsova同名同姓，但與丈夫一樣是柔道運動員，後來成為柔道教練。

不過，原來一切並非「父母之命」。「不，（成為柔道運動員）完全是我的決定。」Daria直言。父母雖為柔道家，但從沒想過女兒跟隨自己步伐，甚至頗為反對。「他們希望我投身較少受傷的運動，例如跳舞或韻律體操，但我拒絕了。」Daria的母親最初安排女兒參與韻律體操，更表示自己的夢想是看着女兒成為韻律體操的冠軍選手，而非柔道家。

Daria指自己決定要以柔道作終身事業。（Getty Images）

直至有一天，我嘗試了柔道運動，一試難忘。當時我已經跟所有人說：「從今以後柔道將會是我生命的一部分。」 Daria Bilodid

而且要練柔道，就一定要練得最好，看來Daria盡得父母遺傳，爭勝之心已到達「入血」的程度：「我記得7歲時，我每一天也想着自己未來所獲的獎牌、冠軍。我不知道為何會有此想法，但自少我已經有這個奪冠夢。」

走上柔道之路後，反對的母親成為了最大支持者，更是Daria的教練，無論場外場內都全力支持女兒爭取所有選手都想聽到的「一本」（中文意思為一勝，即時勝利）。

雖然被稱為「蟒蛇」，但Daria拒被「雅號」框死自己，繼續於柔道路上精益求精。（Getty Images）

因傷遇上低潮 打法被嘲為「蟒蛇」

Daria父母之所以不希望女兒成為柔道選手，就是因為柔道身體碰撞較多，相較其他運動容易受傷。這名兩屆世錦賽冠軍亦曾因此整年飽受傷患困擾，幾乎錯過所有大賽。時間回到2018年歐洲錦標賽前一個月。衛冕的Daria理所當然被視為大熱門，可是在一次訓練中，Daria下顎骨折，需要避戰歐錦賽，無緣蟬聯冠軍。

受傷已經夠慘，傷及下顎卻連生活都大大受到影響。「當時我不能進食任何固體食物，只能夠透過飲管吸食流質食物。」Daria憶述。

Daria有模特兒般的身材及外貌，但堅拒「撈過界」，一心一意將自己獻給柔道。（instagram @ dariabilodid7）

+ 9 + 8 + 7

Daria的2018年惡運纏身，養精蓄銳迎戰世界賽，卻再一次在訓練時發生意外，今次輪到鼻骨碎裂。儘管受傷患影響狀態成疑，加上被勸喻再次避戰，但她卻選擇負傷上陣，結果成為最年輕的女子柔道冠軍。自此之後，Daria總算捱過低潮，至今穩坐「一姐」寶座。職業生涯中的冠軍獎牌，只剩下奧運金牌一個空格。

Daria有「最年輕的世界冠軍」、「最美的柔道家」等稱號，但其進取打法，擅於利用腳鎖住對方的特點，被冠上「蟒蛇」（Anaconda）的稱號。

「很多人認為我的打法就像蟒蛇一樣，但我只是在比賽中保持『運動憤怒』及進取。我不是任何動物，我就是我，Daria Bilodid。」Daria說。她又透露自己若被對手擊倒，必定會再約戰對方，直至勝利為止。永不言敗、迎難而上的精神，加上身體優勢，或許就是Daria在柔道界取得成功的不二法門。

母女情深，Daria母親曾不支持女兒成為柔道家，現時反而是女兒的教練。（instagram @ dariabilodid7）

婉拒其他國家挖角 先天優勢成廣告界紅人

作為柔道界炙手可熱的選手，Daria的出眾表現吸引了不少國家伸出橄欖枝，希望透過提供資助以及良好的訓練環境，讓她心勢轉籍。不過，Daria對烏克蘭的愛絕無二心：「阿塞拜疆、格魯吉亞等國也曾向我招手，但我非常喜愛自己的國家。」

柔道以外，Daria因為精緻五官、高佻身材，成為廣告商寵兒。Visa、三菱汽車等知名品牌都與她簽下廣告合同，其中三菱汽車更冠名贊助其紀錄片《Anaconda》。在她成名之後，不少模特兒公司都曾多次聯絡Daria，希望能邀請她參與試鏡，繼而簽下合約，但她的父親一一堅拒，讓女兒專心一致於柔道路上精益求精。

畢竟「最美柔道家」若只虛有其表，人氣再高亦只是曇花一現，要名留青史，實力才是最重要。