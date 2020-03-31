【行山】大帽山蓮姐今告別舊茶水亭　搬遷中懷緬25年來人和事

句號，是結束，也代表新開始。 堅守大帽山茶水亭25年的蓮姐，今日將為充滿回憶的舊店寫上句號，約滿後明日遷到大帽山遊客中心的新店。 搬遷前，蓮姐表示百感交集，且悲且喜，「大帽山這個大家庭，用了廿五年時間建立起來，很開心擁有這個大家庭，很多的友情及親情，很不捨得，一切都很難忘記。」

約蓮姐做訪問，說難不難，說易不易。講易，她長駐大帽山茶水亭，風雨不改，你上到去就一定見到她；講難，她十分忙碌，客人絡繹不絕，位位都跟她談天說地，談談山上見聞，說說社會時事，最近他們多了一個話題，就是搬舖。

有跑友昨日專程到大帽山，打算幫手搬舖，但蓮姐表示已經執得七七八八，不用幫忙了。（顏銘輝攝）

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山友排隊與蓮姐合照。（顏銘輝攝）

「蓮姐，要不要我幫手搬舖？」

「蓮姐，加油呀！」

「蓮姐，新舖再見，不見不散！」

儘管昨日（3月30日）天氣欠佳，霧鎖山嶺，煙雨朦朧，但上山探望蓮姐的朋友一個接一個，有的搭巴士上來，有的駕車前來，還有的從城門跑山、行山過來。有位山友跟記者說：「我們上山，最期待的就是見到蓮姐。」

蓮姐經營大帽山茶水亭25年，深受山友、跑友及車友歡迎，被視為大帽山的代表人物，但茶水亭租約今月底屆滿，她未能再中標，無法繼續在現址經營，下月起要遷到大帽山遊客中心旁的茶水亭。

昨日天氣欠佳，但亦有不少人上山探望蓮姐。（顏銘輝攝）

蓮姐搬舖已經搬得七七八八，從外面可以看穿整個茶水亭。（顏銘輝攝）

過去跟蓮姐做過兩次訪問，有次講出國比賽，有次講抵抗颱風「山竹」，她兩次都說得興高采烈，笑容燦爛，而今次談搬遷，她的語氣是最沉重，幾乎全程都收起招牌笑容。

蓮姐：有失落，又有開心

蓮姐說：「廿五年，有失落，但都有開心。（為什麼開心？）依然在大帽山，大帽山這個大家庭，用了廿五年時間建立起來，很開心擁有這個大家庭，很多的友情及親情，很不捨得，一切都很難忘記。」

以往到大帽山茶水亭，從舖面望入去，會是雜物滿佈，堆積如山，但昨日所見，茶水亭入面空蕩蕩，基本上只有兩座大雪櫃，還清楚見到另一邊出入的門口。搬運雪櫃的工作不用蓮姐煩惱，會由飲品公司負責。蓮姐苦笑道：「除了剛開店的時候，也未試過那麼少東西。」

不用招呼客人時，蓮姐就收拾雜物。（顏銘輝攝）

多謝無私山友幫忙搬舖

越野跑手曾小強之前號召跑友，在過去周日早上9時上山，幫蓮姐搬舖，而最令蓮姐驚訝及感動的是，有人為幫她而在山上留通宵。蓮姐說：「有一個人，他怕早上停車場沒有車位，半夜就駛架貨車來。我早上一開舖，他就找我：『蓮姐，我幫你搬上去，我做運輸的，我有板車，很快就搬好。』他真是勞心勞力，很無私。」

「真的沒想過那麼多人會幫忙，個個都報名，要幫手搬。現在疫情那樣，希望大家保重身體，我都叫他們不要掛念我搬舖的事。還有很多朋友，我難以一一答謝，還有小強他們，他是搬運大隊長。」群策群力之下，不用一個朝早，已搬得七七八八，令很多周日下午及昨日打算上山幫忙的朋友「失望」了。

蓮姐的茶水亭今日約滿，明日將搬到新址。（顏銘輝攝）

蓮姐舉行大帽山精神的揮春。（顏銘輝攝）

執拾雜物勾起回憶

大件的貨物可由他人幫忙，但很多細小的雜物還是要由蓮姐親手收拾。周日晚上，蓮姐沒有回家，留在茶水亭過夜，獨個兒執拾。她說：「執下執下，想起過去的回憶。想起很多畫面，不同的人，不停出現……說不出那麼多的人和事。」

「記得他們來找我，個個都說『蓮姐，我到了』、『見到你在就開心了』、『蓮姐，幸好你在這裏』……常常都會想起，一收拾東西就想起。他們能夠讓我幫到他們，我很開心，這是我的福氣。」

蓮姐與跑友聊天，談到搬舖，神情黯然。（顏銘輝攝）

「（有沒有曾經為搬舖而哭？）會的，傷感，有點失落，很開心依然有很多人在大帽山這個家庭。」

難掩沉重心情

很多山友上山都同樣關心蓮姐搬舖，蓮姐一次又一次將近況告訴他們，有時會笑着說，有時就會黯然，特別她跟一位正在食杯麵的跑友聊天時，她沉聲地說：「廿五年了……」那時看蓮姐的雙眼，好像閃過一點淚珠。

這天雨勢時大時細，茶水亭前細小的簷篷成為大家避雨的地方。蓮姐望住那迷霧天空，她說：「現在天氣不好，都會想有沒有人正在行山，有沒有人踩單車上來。我會擔心他們，怕天氣很凍，行雷閃電，我常常留意住新聞。如果他們來到我這裏，我幫得到他們，就會安心。」

蓮姐表示LEGO茶水亭爛了，拜託山友即場維修。（顏銘輝攝）

昨日中午，蓮姐已經執得七七八八，開始收拾餐具，將杯及碗收入紙箱，但那些珍貴的照片仍然高高掛起，未搬到新店。蓮姐說：「照片是一個動力，他們都是喜歡大自然，才來到這個地方，拍到這些照片。」她表示最後才會搬照片走，以免混在其他雜物中不見了。

蓮姐：新的地方，新的開始

離開扶輪公園的停車場，沿大帽山道往上走，不一會兒，左邊便有一個路口，沿路走入去，經過遊客中心的門口，便會到達蓮姐的新店。她說：「我身體還很好，依然想服務大家。（對新舖有什麼期望？）隨緣。」

她補充：「新的地方、新的環境，就有新的開始。」

會不會擔心客人減少？在這個疫情嚴峻的時刻，她說：「不擔心，最緊要大家身體健康，這是我最希望見到，每個朋友、每個人身體健康。」

今日即將告別與她經歷25個春秋晴雨的舊舖，蓮姐說：「唔緊要，開心啦，最緊要大家享受大自然。」

蓮姐在茶水亭後收拾。（顏銘輝攝）

建議放入背囊的行山裝備（按圖放大）：