【行山】大帽山蓮姐雨中落閘告別舊茶水亭　教你兩個方法前往新店

大帽山蓮姐正式告別經營了25年的大帽山茶水亭，為茶水亭關燈落閘，交還鎖匙，4月1日早上搬到遊客中心旁的茶水亭營業，繼續為行山人士、跑友及車友服務。

大帽山茶水亭的租約至3月底屆滿，在這裏經營25年的蓮姐未能再中標，4月起將遷到鄰近的大帽山郊野公園遊客中心茶水亭。經過幾天的努力，加上很多山友仗義幫助，蓮姐的大部分電器、用品及貨物在日前已經搬到新址。

了解更多：搬遷前專訪蓮姐 懷緬25年來人和事

3月31日是蓮姐的大帽山茶水亭最後一日營業。（顏銘輝攝）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

周二中午，雨勢不大，飲品公司送雪櫃到蓮姐的新店。（顏銘輝攝）

周二（3月31日）中午，雨勢稍緩，飲品公司將兩座大雪櫃搬到蓮姐的新茶水亭。下午，漁護署安排工人為新茶水亭進行一些簡單的修葺工程，例如換上新的大門。蓮姐亦清空舊茶水亭內的雜物，將一些小型電器搬上新店。

儘管下午大雨滂沱，天氣轉涼，但蓮姐仍然穿着短袖衫，冒雨來回新舊店，打點一切。路過的行山人士都擔心蓮姐會着涼，但她表示周圍走，不覺得凍。直至下午4時多，搬遷大致完成，蓮姐由新店行回舊店，終於穿起外套，準備交鎖匙給漁護署。

蓮姐忙足一日，就算天氣轉涼，穿短袖衫也不覺冷。（顏銘輝攝）

一些單車友冒雨踩上山，趕在舊店結業前到大帽山茶水亭，與蓮姐合照，還送上小禮物，預祝她新店開張，大展鴻圖。下午5時許，漁護署人員來到，蓮姐關上茶水亭的燈，拉下舖面的大閘，交還鎖匙，告別這個她經營了25年的地方。

一切安頓後，蓮姐的電話響起，有親友來電，一接聽，她講到「25年了」之後，就忍不住淚水，要從衣袋中掏出紙巾拭淚。記者這幾天上山追訪蓮姐搬舖的情況，每當她說起「25年了」這句話，語氣就變得低沉，到流淚的邊緣。

蓮姐關上大帽山茶水亭舖面的鐵閘，告別這個她經營25年的地方。（顏銘輝攝）

蓮姐拉上大帽山茶水亭出入口的鐵閘，明日將到新店營業。（顏銘輝攝）

由4月1日起，蓮姐就會搬到離大帽山茶水亭幾分鐘路程外的大帽山郊野公園遊客中心茶水亭。新茶水亭的大小相若，門面比舊店寬，不過新店沒有窗戶，可能夏天會比較熱。

教你上山搵蓮姐新舖（山路）：

+ 6 + 5 + 4

教你上山搵蓮姐新舖（馬路）：

+ 5 + 4 + 3

如果行山人士落巴士之後，想到訪蓮姐的新店的話，有兩個方法，第一個是行馬路，沿大帽山道上行，經過扶輪公園的停車場路口後繼續直上，行多一會兒就見到左邊有路口，轉入去後經過遊客中心門口，就到達新店。

另一個方法較直接，但要行山路及樓級。在往荃灣方向的巴士站後，沿麥理浩徑上山，行一段樓級，大約幾分鐘後，就到大帽山郊野公園遊客中心茶水亭。

周二晚大帽山茶水亭不會營業，不知周三拉開這道閘的會是誰？（顏銘輝攝）