【新冠肺炎】空手道李振豪病情好轉　走出負壓病房　感謝前線醫護

香港空手道運動員3月18日確診新冠肺炎，於那打素醫院接受治療，周二（31）指自己病情有好轉，走出負壓病房，「讓給更有需要的人」。 李振豪在社交網站宣布轉病房一事時，感謝前線醫護人員連日照顧。

去月一直於法國巴黎訓練的香港空手道運動員李振豪，返港後身體出現肺炎病徵，3月18日證實確診，當時李振豪於社交網站撰文，深信可以克服這個「生涯小波折」：「「我運動員生涯克服過不少困難，這場只是我生命中一場小戰役。我亦非常相信照顧我的醫護人員。再次感謝各界的關心，大家都一定要保持健康減少外出。希望早日戰勝疫情。」

李振豪早前確診新冠肺炎，指染病是「自己運動員生涯中的小波折」。（李振豪 Facebook圖片）

染病翌日，李振豪已經開始接受治療，服藥及打針後發燒又頭痛，更一度有腹瀉病徵。「豪B」25日向外界透露，自己曾嘗試做一些體能訓練：「「短短十分鐘我雙腳已經好攰，條氣好喘……感覺現在比普通人嘅體能還要差，睇嚟康復之後要用一段時間先可以返到競技水平」。

李振豪入院後曾發燒、肚瀉，又指自己心肺功能大跌。（李振豪 Facebook圖片）

李振豪於網上表示自己病況好轉，可轉換病房。（李振豪 Facebook圖片）

感謝醫護全力照顧

李振豪病情已慢慢好轉，周二晚他於社交網站個人專頁向外界公布：「終於可以轉病房，將呢一間咁珍貴嘅負壓病房讓畀更有需要嘅病人。」他又多謝醫護連日的照顧：「感謝他們，特別入院頭幾日發高燒頭痛得死去活來，你哋嘅安慰幫咗我好多。我知道在一線隔離病房工作非常大壓力，感謝你哋喺呢個情況下，都盡量令我感覺好一點。我會努力康復，希望你哋都要繼續加油！」

除李振豪外，同樣到法國集訓的空手道選手周家謙、曾綺婷都確診於中國武漢爆發的新冠肺炎。

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）