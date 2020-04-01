【FIFA 20】reddit巴打爆曼聯新星變性Bug　女版格連活特人氣爆發

格連活特變性踢女足？沒錯，但並非在現實世界。有網民近日於reddit出post，指《FIFA 20》又有怪Bug，曼聯新星格連活特變成一名金髮美女。一眾巴打都不明所以之際，有人指出會出現這樣搞笑的Bug，或許是因為遊戲中另一個格連活特。

《FIFA 20》推出後一直出現不同的Bugs，今次這個可能是最奇怪的一個。有網民於reddit上載了一張圖片，並留言道：「造出這款如大便一樣的遊戲，怎說都是EA（FIFA遊戲製作商）的錯，但我很榮幸效力有首名女前鋒的男足球。BTW，這本應是格連活特。」

格連活特於《FIFA 20》離奇變性。（Getty Images）

大家都奇怪為何這名18歲新星突然「變性」，更成為一個金髮美女，有巴打指出曼聯女足亦有一個格連活特。原來，今集FIFA登錄了多個國家女足球隊，艾歷絲格連活特（Alex Greenwood）就以英格蘭女足成員身分，登錄在《FIFA 20》之中，有可能是因為這個原故，遊戲程式才會在讀取格連活特的時候發生錯誤。

如果屬實，這個bug不算嚴重，但可看到FIFA的「破爛程度」，為何不少Game迷都對今集遊戲嗤之以鼻，更有球迷對遊戲不滿到遠赴EA在羅馬尼亞的布加勒斯特分公司門外抗議。

誠意推介真人版女格連活特（按圖放大）

艾歷絲格連活特為英格蘭國腳，今次遊戲有英女足，或許是令到Bug出現的原因。（Alex Greenwood instagram）

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女格連活特係利迷？ 曾效紅軍死對頭

艾歷絲今年26歲，多數出任左閘位置，但亦可以擔任中堅，而且是名死球專家，於英格蘭女足及球會賽事都會見到她主理罰球、角球。於利物浦市出生的艾歷絲，雖為愛華頓青訓及效力過「拖肥糖」及曼聯，但她卻是利物浦的忠實球迷，偶像更是年青時支持愛華頓的「紅軍」一代後衛加歷查。

艾歷絲格連活特曾效曼聯，上年已轉投法國里昂。（Getty Images）

reddit巴打上載中了「格連活特變女人」bug的圖片。（網上圖片）

艾歷絲2010年成為愛華頓女足的一隊成員，在2016年由諾士郡轉投愛隊利物浦，但兩年後被釋出。當時已是英格蘭國腳的她加盟曼聯，並成為隊長，首季就帶領球隊殺上英格蘭女足超聯。里昂見艾歷絲表現出色，於去年8月以40000歐元引入這名守將，另有20000歐元的激勵獎金。

里昂女足為歐洲足壇霸主，2010年至今已奪得6屆女子歐聯冠軍，聯賽更是打遍天下無敵手，2006年至今一直未曾於王座走過下來，13度於聯賽封王。艾歷絲轉投里昂，相信將走上生涯高峰。

新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）

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