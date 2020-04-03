【曼聯七小福】兄弟情深！加利尼維利憶手足情盡露感性一面

一班識於微時的好兄弟，由小時候已為同一支球隊拚搏，建立相當深厚的感情，可惜天下無不散之筵席，當他們成長後，一個一個離開，最後只剩下3人，這就是「曼聯七小福」故事。 加利尼維利正是留守到底的3人其中之一，憶起當年好兄弟紛紛離隊，雖然年代久遠，但他依然流露不捨之情。

不少球迷對曼聯「Class of 92」的故事耳熟能詳，當年由費格遜一手提拔的「七小福」，及後分別成為紅魔鬼的主力之一，在1999年更與球隊一同登頂，成為「三冠王」。不過，幾名好兄弟未能一同效力曼聯至掛靴，碧咸﹑畢特及菲臘尼維利先後離隊，結果只剩下加利尼維利﹑傑斯及史高斯留效至退役。

曾任曼聯隊長的名宿加利尼維利，早前接受《天空體育》的串流直播時，談及當年隊友們離隊的畫面，他依然歷歷在目，「其實我對球賽的印象，遠遠不及隊友們離隊的畫面深刻，我至今仍然感到一絲絲的感傷。」

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加利尼維利由青年軍效力曼聯至掛靴。（資料圖片／Getty Images）

曼聯的92一代在退役後，他們的感情依然深厚。（資料圖片／Getty Images）

「萬人迷」碧咸在2003年轉投皇家馬德里，「加利佬」猶記得碧咸當年在球賽完場後向他表示，曼聯有意將他出售，而加利佬鼓勵碧咸向外闖，「當時，巴塞及皇馬亦對他（碧咸）有意，我鼓勵他盡快決定並簽約，因為我認為他有意往外發展。現時再回憶碧咸的離隊，其實是對他或球會也是一件好事，但我當時就如和好朋友絕交一樣傷心。」

加利尼維利當年鼓勵碧咸離隊，得以修補碧咸與球會的關係。（資料圖片／Getty Images）

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一年後，加利佬再度經歷離別的傷感，當時被投閒置散的畢特有意離隊，尋找更多的上陣機會，以爭取返回英格蘭國家隊，結果在2004年的夏天加盟紐卡素。「畢特當時在隊中沒有太多上陣機會，我明白他不希望成為球隊的副選，雖然我已對他的離開有心理準備，但當他真正離隊的時候，心情同樣十分悲傷。」

加利尼維利指他早已知道畢特有離心，尋找更多上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

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加利佬連續三年夏天經歷隊友離隊的傷痛，而在2005年夏天離開的更是他的胞弟菲臘尼維利，當他收到「菲臘仔」向他表明心跡的電話後，二人在當晚造訪費爵爺的家，而他更忍不住流下男兒淚。