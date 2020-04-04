【足球熱話】馬高斯洛蘭迪紀念代表作　愛犬新名字竟與利物浦有關

在今個球季能夠擊敗利物浦的球隊寥寥可數，西班牙的馬德里體育會正是其中之一，而馬高斯洛蘭迪在歐聯16強次回合加時階段梅開二度，助球隊淘汰利物浦。為了記住這個光輝的一仗，該名西班牙球員更特意為愛犬改名。

近日西甲等多個歐洲聯賽因疫情問題而停擺，效力馬德里體育會的馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）只好在留在家中，他在個人的Instagram限時動態中，分享他的愛犬伏在地上並看在窗外，配上「牠正在看着時間過去」，但原來他的愛犬名叫晏菲路（Anfield）。

洛蘭迪上載他的愛犬「晏菲路」在家中享受時光的相片。（馬高斯洛蘭迪Instagram截圖）

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利物浦在今季出戰多條戰線，僅錄得6場敗仗，而其中兩場正是在歐聯16強負馬德里體育會。在去年夏天由皇家馬德里轉投馬體會的馬高斯洛蘭迪，他在次回合作客晏菲路的一仗，在56分鐘入替迪亞高哥斯達，並在加時階段連下兩城，加上一個助攻，成為淘汰利物浦的功臣，在晏菲路球場踢出效力馬體會以來的代表作。

馬高斯洛蘭迪加盟馬體會後，並非球隊的必然正選，不時後備上陣，全季至今在不同賽事僅攻入3個入球，其中兩球正正是射破利物浦的大門，難怪他特意為愛犬改名，好好記念這一仗。

馬高斯洛蘭迪在下半場後備入替，更在加時階段貢獻兩入球及一助攻，成為球隊贏波功臣。（資料圖片／Getty Images）

馬德里體育會在歐聯16強「雙殺」利物浦，成功躋身半準決賽。（資料圖片／Getty Images）

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