【歐聯】哥斯達重臨晏菲路踢水樽洩憤　疫情下向記者開玩笑乞人憎

「球品好，自然人品好」，球技以外，個人衛生亦相當重要。 以脾氣差「享負盛名」的臭馬迪亞高哥斯達（Diego Costa），在歐聯16強次回合再度造訪晏菲路球場。曾效力車路士的迪亞高哥斯達受到現場球迷的「熱烈歡迎」，而他在完場後更以咳嗽向在場記者開玩笑。

曾效力車路士的迪亞高哥斯達，今仗以正選前鋒身份為馬德里體育會攻堅，向利物浦的防線進襲，但他在今仗未有進帳，在下半場中段已被調離場，結果馬體會戰至加時，以3：2反勝利物浦，並以總比數4：2報捷晉級。

迪亞高哥斯達當年出戰英超時，與現任利物浦隊長佐敦軒達臣曾經交手，軒達臣當時以「眼神制敵」，成功令哥斯達「敗走」，成為一時佳話。哥斯達再度重返晏菲路球場，受到利物浦球迷的「熱烈歡迎」，當哥斯達被換走時，心有不甘地踢場邊的水樽，並失望地掩臉，但後備席後方的球迷隨即拍手「贈慶」。

哥斯達今仗表現一般，在下半場中段已被換出。（路透社）

迪亞高哥斯達重臨晏菲路，受到利物浦球迷「熱烈歡迎」。（路透社）

迪亞高哥斯達被換出時十分失望（按圖放大）

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歐洲的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，而病毒因飛沫傳播，所以現時不少人亦十分防範其他人咳嗽。不過，迪亞高哥斯達在完場後，經過訪問區向一眾記者開一個不合時宜的玩笑：他面帶笑容地作狀咳嗽，而其中一名在場的記者指哥斯達的行為並不有趣，而且是過於不恰當。

迪亞高哥斯達經過傳媒採訪區時，假裝咳嗽向一眾記者開玩笑。（影片截圖）