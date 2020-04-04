【足球轉會】曼聯為免人財兩失以普巴作籌碼　有望再投祖雲達斯？

「走的終須走」，曼聯中場普巴多次傳出再度「出走」的消息，英國《太陽報》透露，曼聯有意以普巴作為交易籌碼，與祖雲達斯達成一個雙贏方案。

普巴雖然在2016年重返曼聯，但他再度離隊的傳聞不絕於耳，今季尤甚。紅魔鬼在冬季轉會窗引入波基斯費南迪斯後，球隊整體表現有目共睹，或許不少曼聯球迷亦漸漸遺忘了「傷多過踢」的普巴。

根據英國傳媒《太陽報》的消息，因普巴與曼聯只剩一年合約，該名法國中場的價值只剩約3100萬鎊，紅魔鬼為免來季人財兩失，他們希望以普巴與祖雲達斯的荷蘭中堅馬菲斯迪歷特交換。

普巴在重返曼聯後，不時亦傳出再度出走的傳聞。（資料圖片／Getty Images）

迪歷特在去年加盟祖雲達斯後，據聞一直未能適應當地的生活。（資料圖片／Getty Images）

這宗交易一旦成事，對雙方亦是雙贏的方案，《太陽報》表示普巴對返回祖雲達斯與C朗拿度等球星合作甚具興趣，「祖記」亦多次表明心跡希望普巴回歸。

對曼聯而言，以普巴換來年僅20歲中堅迪歷特，有助球隊後防的長遠發展，迪歷特亦可成為馬古尼的拍檔，一同鎮守曼聯的防線。另外，該名前歐洲金童獎得主在加盟祖雲達斯後，一直未適應都靈生活，加盟曼聯或許是不錯選擇。

普巴效力祖雲達斯時，為球隊贏得不少錦標。（資料圖片／Getty Images）

根據《太陽報》的報道，普巴對返回祖雲達斯與戴巴拿及C朗等球星合作甚具興趣。（資料圖片／Getty Images）

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