英超球隊般尼會長日前表示，如果球季到8月仍未能重啟，球會或會破產。不少人頓起疑惑：「英超不是最富有的聯賽嗎？為何抗壓力這樣低？」不妨由球會比賽收入來源分佈看一看英國足球何以為生，沒有比賽的日子又對英國足球有何影響。

首先該了解一下苦主心聲。般尼會長加歷克（Mike Garlick）表示，如果球會未能完成球季，而下季揭幕日期仍未有清晰時間表，球會到8月將沒有金錢營運下去。

加歷克稱：「我們全力支持完成球季，每個人都希望完成工作。對所有英超球會，完成球季一定是最好的結果。就算要閉門作賽，餘下賽程要在數星期內逼在一起，20支英超球隊仍希望踢完今季。」

從這番話來看，明顯地反映要比賽才有錢收，無論如何都想踢畢今季38場比賽。到底比賽日收入是如何分配呢？

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疫情下英超停擺，般尼表示失去收入令他們難以長期支撐下去。（Getty Images）

英超聯賽作為全球最富有聯賽，比賽日現場收入，其實對球會不算是一項重要財源，大約只佔一家球會整體收入七分一。實際收入是多是少，當然要視球會規模而定。擁有大容量球場的球隊如曼聯、熱刺、阿仙奴等，現場收入當然會較般尼這類小球會多。但假如英超要閉門作賽，缺少這筆現場收入，不足以令球會破產。

缺少現場收入，對次級聯賽的影響較嚴重。聯賽組別愈低，對現場收入的倚賴就愈大。假如一支英冠球隊近年未曾升過英超，沒有俗稱「降班安家費」的「降落傘條款」金額補貼，賽日現場收入佔該球會整體收入的部分，將增至三分一；第三級英甲和第四級英乙的賽日現場收入更佔去整體收入一半。

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英國足球運動全面停頓，不少球會開始財困。(Getty Images)

看看英甲排尾三球隊修安聯的情況，他們仍然未踢的比賽中有5仗主場賽事，當中包括迎戰樸茨茅夫和新特蘭這兩支較有規模的球會，會有大量作客球迷提供收入。若賽事取消，估計單是門票收入已減少45萬英鎊；假如計及各類退款和稅務成本，收入會減少達75萬英鎊。其餘英甲和英乙球會也有類似估計，平均收入大約會減少25萬，且此數額是假設是球迷和本地贊助商都不會要求球會退款。

這些低組別球會不是沒有財政儲備，但不足以支付數以百計球員的薪酬直至下季。英格蘭聯賽會曾向英國政府提請幫忙，顯然政府有太多補貼要等着發放，財政部絕無襄助念頭。

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球賽停擺令本已陷入財政危機的英甲球隊修安聯苦不堪言。（Getty Images）

對於低組別球會而言，比賽日現場收入確實很重要，閉會作賽已經足以令他們出現財政缺口。但說回般尼這類英超球會的情況，他們願意閉門作賽，顯然「必須有波踢」這訴求，是為了換取更大筆的賽日收入，那就是電視轉播費用！這筆佔賽日收入逾半的金額，對任何球會而言都是難以搣甩的毒癮，尤其是般尼這類規模較少的球會。

般尼每場主場比賽，現場收益僅500萬英鎊，直播收益卻高達4500萬英鎊。換言之，英超一旦腰斬，般尼既失去沒有現場收入，更隨時須繳回已收取的電視直播收益。

對英國低組別球會而言，比賽日現場收入已是重要收入來源，閉門作賽影響已很大。（Getty Images）

若按上季收入作比照，現時排榜首利物浦上季的電視轉播收入高達1.52億英鎊冠絕全英超；至於衛冕的曼城電視轉播收入亦有1.51億鎊，是全歐洲僅有兩支超過1.5億鎊的球隊。但更令人意外的，是護級失敗的卡迪夫城、富咸及哈特斯菲三者電視轉播收入合計也超過3億鎊；單是哈特斯菲轉播收入已較歐洲班霸拜仁慕尼黑還要多。難怪英超球會心底裏只有一大訴求：「復！賽！」

那怕比賽是要閉門，最重要是有電視轉播。

新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）

+ 12 + 11 + 10

體育網站《The Athletic》較早前報道，英超賽會經評估後，指假如今季英超最後腰斬收場，20間球會要共同承擔7.62億英鎊的轉播收入損失，當中涉及違反本土和國際轉播權益等法律責任。

按慣例，英超球會每季8月和2月會分別收到負責轉播的電視台一筆資金。不過，今年情況特殊。以其中一間負責本土轉播的電視台Sky為例，他們既損失了向電視觀眾按賽日收費那筆資金，又不能用英超直播作為上台宣傳，其實損失不菲；假如球賽腰斬必定要向賽會追討。

正因如此，英超球會傾向寧願閉門作賽也要「開波」，起碼可以收回轉播費用，否則將會入不敷支，連出糧給球員也有困難。

英超球會依賴電視轉播收入為生，疫情下寧願閉門作賽，也不願將賽季腰斬。（Getty Images）

另一方面，不是閉門作賽就能解決一切問題。首先是球員願意冒險復賽與否？就算現場沒有觀眾，僅要日常操練和比賽當日的工作人員聚集，也有風險。

再者，賽期如何安排也成問題。因為很多球員合約也是以6月30日作為到期日，如果賽季要延長，合約安排如何處理？相信很多球員也不願在無合約在身下冒險上陣比賽，因為會失去保險保障等。對低組別聯賽而言，一些外借球員合約問題更是影響甚大，在6月30號這批球員是否要回歸母會？球隊又能否向一些巿場上自由身球員提供短期合約應急，這一切一切都是復賽之前先要解決的問題。

當有錢如利物浦這類球會，也要無恥地為慳錢向員工開刀（事後已收回決定），其他小球會在疫情中又如何生存下去，相信是目前沒有標準答案但又要急切處理的。

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