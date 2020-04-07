【英超】曼聯射手籌2000萬鎊抗疫　祖高爾為醫護提供全方位服務

新冠肺炎肆虐全球，各行各業都大受影響，體壇中人都為抗疫出錢出力。英超曼聯前鋒拉舒福特為了幫助60萬名貧苦兒童，與慈善機構合作並籌得2000萬英鎊。除了該名「紅魔」射手外，英格蘭一代中場祖高爾亦向醫護捐贈物資糧食，更安排有需要人員提供心理輔導。

英國受新冠肺炎影響，不少人都需要放無薪假，靠政府津貼維持生活。英超亦有數隊已要員工停薪留職，但球員就照樣出高薪，更有球星如阿士東維拉的基亞利殊及曼城後衛基爾獲加，於隔離令期間與友人開派對、召妓，令不少球迷失望。

不過，球壇中仍有不少「真心好人」，在疫情嚴峻之際盡自己所能幫助社會大眾。

祖高爾為抗疫出一分力。（Getty Images）

曼聯射手拉舒福特上周宣布與慈善機構FareShare合作，為英國逾60萬名貧苦兒童提供膳食。這些兒童都要依靠學校為他們提供食物，拉舒福特早在上年透露，自己小時候亦是一分子。現時因新冠肺炎停課，一眾兒童勢必受到極大影響。

22歲的拉舒福特早前於Twitter表示，得到英國大型超級市場Tesco捐出值1500萬英鎊的食物，另一間超級市場Asda亦答應捐250萬英鎊現金，不少食店、超級市場都紛紛出錢或出食物，現時已籌得逾2000萬英鎊。

拉舒福特與慈善組織合作，為英國貧苦兒童提供食物。（Getty Images）

英超經典賽事重溫時間表（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

祖高爾行善讓醫護無後顧抗疫

另一邊廂，曾效力韋斯咸、車路士、利物浦的一代英格蘭中場祖高爾，與妻子創立慈善組織「Heroes-Help Them Help Us（簡稱Heroes）」，去幫助英國一眾前線醫護人員。高爾自掏腰包捐出25000鎊，購入50部3D打印機製造醫療面罩給前線醫護。

除此之外，祖高爾的慈善組織更會送食物到醫院，又提供育兒服務，「Heroes」更會為有需要的醫護人員提供心理輔導，希望可以讓前線醫護人員無顧之憂，專心一致抗疫。「Heroes」成立兩周，現時已籌得30萬英鎊。

祖高爾為英國醫護提供物資外，更提供育兒及心理輔導服務。（Getty Images）

為了抗疫盡心盡力的不止拉舒福特及祖高爾兩人，利物浦隊長佐敦軒達臣為醫護人員發起籌款行動，希望20間球會的球員都會出錢出力。諾域治雖然要員工放無薪假，但球員及教練團都損出部分人工，籌得20萬英鎊，將會用來幫助受疫情影響人士。

現時被借得錫周三的紐卡素球員積及梅菲，就與效力卡迪夫城的孖生兄弟祖殊梅菲，為諾福克郡的老人送上長期服用的藥物，讓他們不用冒感染風險出門到藥房取藥。

梅菲兄弟為諾福克郡的老人送藥。（網上圖片）

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）