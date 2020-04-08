【足球熱話】球衣世界地圖見過未？考你波衫見識同地理常識

如果要認真看的話，這4張波衫照片，應該可以夠你研究一整天！ 有阿根廷體育媒體在網上分享了4張照片，他們用國家隊球衣分別砌出了南美洲、中北美洲、歐洲及非洲的地圖。如果要認得出照片上的全部球衣，一是足球知識非常豐富，或者是對世界地理瞭如指掌。

阿根廷體育媒體《Diario Olé》日前在Facebook發帖，上載了4張由國家隊球衣砌成的地圖，並留言：「這套收藏實在太搶鏡！用各個足總的球衣砌成世界地圖！」

能夠用球衣砌出南美洲、中北美洲、歐洲及非洲的地圖，實在令人讚嘆！一來如此齊全的球衣收藏，相信令不少球迷羨慕，二來肯定需要豐富的地理知識及心機，才能將不同球衣摺成相關國家的大小，再砌在一起。

用國家隊球衣砌成的南美洲地圖。（Diario Olé Facebook）

一齊認清南美洲國家隊球衣（按圖放大）：

南美洲的國家較少，不如由這幅球衣地圖說起。最左邊黃色那件是厄瓜多爾，在它上面也是黃色的，就是哥倫比亞，再上一點那件就是委內委拉，至於最大黃色的那件，相信大家都認到是巴西。

在厄瓜多爾右下方的，那件是秘魯，秘魯右邊綠、白色的是玻利維亞，再右邊紅白間條的是巴拉圭，再右邊藍色那件就是烏拉圭。最後，下面藍白間的是阿根廷，而旁邊條狀的紅色球衣則是智利，符合國土的形狀。

歐洲球衣地圖，你又認到幾多？

用國家隊球衣砌成的歐洲地圖。（Diario Olé Facebook）

一齊認清歐洲國家隊球衣（按圖放大）：

+ 7 + 6 + 5

非洲球衣地圖，你又認到幾多件？

用國家隊球衣砌成的非洲地圖。（Diario Olé Facebook）

一齊認清非洲國家隊球衣（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

該媒體還分享了中北美洲的球衣地圖，可以明顯認到加拿大、美國及墨西哥，可惜，他們只是上載了4張球衣地圖，並沒有亞洲及大洋洲。