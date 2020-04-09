【體育熱話】人狗合一打排球熱爆網絡　狗狗主人原來是超帥男神！

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情下，保持社交距離、減少外出，都是減低傳染風險的常用建議。運動員在家隔離，要保持體能，有人類最好朋友幫手，就既安全又有效。 挪威一位沙灘排球選手的寵物狗Kiara，在主人耳濡目染下愛上排球，在疫情之中更充當「陪練」二傳手。人打排球靠雙手，Kiara靠鼻子，成為紅遍全球的明星「排球狗」。

二傳球技精湛的狗女Kiara，來自一個「排球世家」。主人伯恩臣（Mathias Berntsen）是挪威沙灘排球員，他跟表哥慕爾（Hendrik Mol）的組合在挪威排名第二，世界排名第45位，正為出戰東京奧運而努力。

伯恩臣的妹妹菲達（Frida Berntsen）亦是沙排選手，更曾與拍檔奧林斯德（Emilie Olimstad）在兩年前布宜諾斯艾利斯青年奧運會奪得銅牌。

打排球一炮而紅的狗狗Kiara，主人是高大英俊的挪威沙灘排球界男神伯恩臣。（Instagram@mathiasberntsen96）

沙排男神的新拍檔

伯恩臣兩星期前在Instagram上載片段，拍攝他在草地球場與Kiara玩球。以為伯恩臣拋出皮球讓Kiara「執波」就錯了，這對拍檔竟然開始搓波，就像我們中學時代在操場上的排球校隊那樣。

伯恩臣拋出排球，Kiara躍起用鼻子一頂，排球飛向伯恩臣跟前。Kiara的升球技術仍未熟練，不時「歪炮」要伯恩臣走位接應遷就，但人狗互搓了「十板」才停止。Kiara的排球天份高於不少人類，潛質相當驚人。

伯恩臣在貼文向表哥兼沙排拍檔慕爾表示：「新拍檔，目標相同！對不起」，後面有東京奧運的hashtag，幽對方一默。

狗狗Kiara與主人練習過程（按圖放大）

人狗合一大戰青年奧運銅牌組合

這片段連日引來大批網民朝聖，兩星期後已有13.5萬次觀看，不少網民讚歎Kiara身手。Kiara沒有令她的粉絲失望，連日苦練球技，可以「報名參賽」。

伯恩臣日前上載另一短片，上演草地版「赤沙印記」！他與Kiara站在網前，球網另一邊就是妹妹菲達、奧林斯德的青年奧運女子沙排銅牌組合，三人一狗打起排球來。

Kiara先留守網前，接應伯恩臣的第一傳，Kiara都能夠做好二傳，連續四球助攻伯恩臣扣殺。

狗狗打排球精彩片段（按圖放大）

排球狗狗的主人原來是英俊沙排男神！（按圖放大）

+ 15 + 14 + 13

Kiara練習賽片段已累積超過12萬次觀看，伯恩臣為Kiara開設「個狗IG」，一星期內輕鬆取得2.5萬人追蹤，輕鬆擊敗伯恩臣與菲達兩位排球健將。就連國際排聯（FIVB）亦報道這位「狗狗setter」如何幫助主人在疫情中保持體能。

身手不凡的Kiara，據了解擁有直毛尋回犬（Flatcoat Retriever）與黑色拉布拉多犬（Black Labrador）血統，身上懷着工作犬的血液，體能和運動神經出眾，而且聰明而忠心。她的名字來自迪士尼動畫獅子王的主角，Kiara（琪拉雅）是《獅子王Ⅱ辛巴王國》（The Lion King Ⅱ: Simba's Pride）中，主角辛巴和另一半娜娜誕下的女兒。

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伯恩臣（右）與拍檔慕爾在沙排世界排名45。（Getty Images）

狗狗Kiara與男神主人示範無網打排球：