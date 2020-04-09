【足球熱話】大哨朗拿度直播與皇馬隊友聚舊　讚碧咸世上最佳中場

皇家馬德里一代射手「大哨」朗拿度，近日於社交網站進行直播，與舊隊友碧咸、費高、羅拔卡路士及卡斯拿斯於網上聚舊。 「大哨」與碧咸通話時，大讚該名英格蘭名將為世上最佳中場之一，又表示等疫情過後，舉辦慈善賽去幫受影響的人。

新冠肺炎現時肆虐全球，所以才會有今次網上直播，疫情故然成為話題。巴西一代左閘皇炮卡路士希望疫病早日成為過去，又哀悼早前因疫病離世的皇馬前會長辛斯（Lorenzo Sanz）。

卡路士（右）及費高(左)都有出席今次直播，碧咸笑指二人「口水多過茶」。（Getty Images）

今次有份於直播亮相的，都是皇馬「銀河艦隊」年代的球員，「Los Galacticos」成為了熱門話題。卡路士十分懷念這個年代，「很慶幸可與這麼多大牌球星合作」。那個年代的皇馬，擁有朗拿度、費高、施丹、碧咸、卡路士、魯爾、卡斯拿斯等人，費高認為眾人都專心做好自己角色，是這支球隊的特色，朗拿度則直言：「可惜我們沒有贏盡一切，但這就是足球，亦是足球的可愛之處。」

第一代「銀河艦隊」買咗咩超級巨星？（按圖放大）

*只列2000至07年間

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疫情之下，大家都是於家中隔離，盡量少出門。大哨與碧咸交談時笑言自己英語差勁，「但喝點酒就會好很多」，但隔離期間就不喝了。問到家人狀況時，碧咸透露眾人都在英國隔離，但兒子布魯克林現時於美國居住，需分隔兩地。

大哨亦面對同樣情況，大兒子Ronald職業為DJ，於世界各地遊走，現時正身處巴西。談到Ronald時，朗拿度開玩笑說兒子成為了DJ都是「自己的錯」，因為自己年輕時不時都會在家播音樂，所以才培養出他對音樂的興趣。

朗拿度與卡路士十分懷念當年「銀河艦隊」盛世。（Getty Images）

大哨與碧咸發起搞慈善賽念頭，但一切都要等到疫情穩定後才能更詳細討論。（Getty Images）

朗拿度多謝碧咸不停助攻

大哨及碧咸近年都當上球會班主，朗拿度之前成為西甲華拉度列班主，碧咸亦是美職MLS球隊國際邁阿密的創辦人及班主之一，兩人都受疫情影響。朗拿度透露這段時間花了不錢維持球會運作，但形勢不樂觀，今個月底會再與西甲賽會開會，最佳情況將會是於8月重開。

兩人都同意現時受疫情影響的人甚多，希望可以幫助更多人，更提議在世界回復正常時，為受影響的人舉行慈善賽。

碧咸談到一同效力皇馬時，卡路士或朗拿度曾說過：「如果有英格蘭人可以入巴西隊，那一定是碧咸。」大哨讚碧咸為世上最佳中場之一，「傳球位置已到達隨心所欲」，並說：「感謝你交出那麼多助攻給我。」

卡斯拿斯須高興可與大哨於皇馬合作。（Getty Images）

與卡斯拿斯通話，朗拿度提起了該名皇馬門神效力波圖時心臟病發，命在旦夕的事。卡斯拿斯直言幸好是在練波時發生，所以眾人反應更快，令到自己獲救機會大增，又感激醫生幫救了自己一命。

大哨亦直言自己一直與傷病「戰鬥」，2002年贏得世界盃之後再加盟皇馬，「是我人生的第二春」。

皇馬舊生會全片（可跳至32分鐘睇大哨與碧咸深情對話）

疫情下球星做什麼（按圖放大）