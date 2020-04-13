【F1】「無冕車王摩斯與世長辭」　四屆總亞軍年過八旬仍出賽

被譽為史上最強「無冕車王」的英國賽車名宿史達寧摩斯爵士（Sir Stirling Moss），傳奇一生衝過「格仔旗」。他以90歲高齡與世長辭，早年曾與他一同出席活動的6屆F1冠軍咸美頓，向這位傳奇致敬。

英國傳奇車手史達寧摩斯爵士在近年與病患搏鬥，在英國時間復活節早上在家中離世，終年90歲。他的妻子表示丈夫安詳離世，「他的人生已經跑了很多圈，他不能再完成多一圈了，只好緩緩地閉上他美麗的雙眼，就像睡着了一樣離開了。」

摩斯在2016年入院後，在2018年不再公開露面。（資料圖片／Getty Images）

史達寧摩斯在1948年開展其賽車生涯，並於1951年首度在一級方程式（F1）中亮相，在1955年才出戰全季賽事，即奪得總亞軍，卻與冠軍總差一步。摩斯在征戰的7個賽季中，曾經贏得16個分站冠軍，1955至58年連續4屆得亞軍，與世界冠軍擦身而過。最終他在1961年離開F1，並在1962年退役。

摩斯退而不休，在80年代出戰英國的房車賽，而他在踏入千禧年後，摩斯亦不時重返駕駛艙，出戰一些經典賽。2011年以81歲的高齡在勒芒經典賽（Le Mans Legends）的排位賽中飛馳，及後正式宣布退出車壇。

摩斯爵士在2016年曾因嚴重的肺部感染而在新加坡入院，他在出院後仍未能完全康復，所以在2018年宣布不再在公眾場合亮相。

摩斯曾出戰7個F1賽季，雖然贏得16個分站冠軍，連續4年屈居亞軍，與世界冠軍擦身而過。（資料圖片／Getty Images）

多次無緣世界冠軍，使摩斯爵士被譽為史上最強的「無冕車王」，但他的成就依然備受肯定，在1990年入選賽事名人堂（International Motorsports Hall of Fame），並在2000年封爵。

摩斯在生涯中對戰車有一個堅持，「我寧願為英國車隊光榮地落敗，亦不願為外國車隊獲勝。」，而摩斯在1957年後便一直效力F1的英國車隊。

摩斯在1990年入選賽車名人堂，並在2000年封爵。（資料圖片／Getty Images）

車手生涯曾經效力平治的摩斯，在2015年曾經與後輩咸美頓（Lewis Hamilton）一同駕駛經典的F1戰車，二人惺惺相惜。當咸美頓得知摩斯爵士的死訊，立即在個人Instagram發文致哀，表示對該名英國賽車傳奇的不捨，「雖然摩斯爵士在今天離我們而去，但我們要為他精彩的一生喝采，他為英國車壇的貢獻為永遠留在我們的心中。我和摩斯爵士活在兩個截然不同的年代及背景，但有幸曾經與他一同駕駛經典的戰車，希望他的家人節哀順變。」