【F1】「無冕車王摩斯與世長辭」　四屆總亞軍年過八旬仍出賽

被譽為史上最強「無冕車王」的英國賽車名宿史達寧摩斯爵士（Sir Stirling Moss），傳奇一生衝過「格仔旗」。他以90歲高齡與世長辭，早年曾與他一同出席活動的6屆F1冠軍咸美頓，向這位傳奇致敬。
英國傳奇車手史達寧摩斯爵士在近年與病患搏鬥，在英國時間復活節早上在家中離世，終年90歲。他的妻子表示丈夫安詳離世，「他的人生已經跑了很多圈，他不能再完成多一圈了，只好緩緩地閉上他美麗的雙眼，就像睡着了一樣離開了。」
摩斯在2016年入院後，在2018年不再公開露面。（資料圖片／Getty Images）
史達寧摩斯在1948年開展其賽車生涯，並於1951年首度在一級方程式（F1）中亮相，在1955年才出戰全季賽事，即奪得總亞軍，卻與冠軍總差一步。摩斯在征戰的7個賽季中，曾經贏得16個分站冠軍，1955至58年連續4屆得亞軍，與世界冠軍擦身而過。最終他在1961年離開F1，並在1962年退役。
摩斯退而不休，在80年代出戰英國的房車賽，而他在踏入千禧年後，摩斯亦不時重返駕駛艙，出戰一些經典賽。2011年以81歲的高齡在勒芒經典賽（Le Mans Legends）的排位賽中飛馳，及後正式宣布退出車壇。
摩斯爵士在2016年曾因嚴重的肺部感染而在新加坡入院，他在出院後仍未能完全康復，所以在2018年宣布不再在公眾場合亮相。
摩斯曾出戰7個F1賽季，雖然贏得16個分站冠軍，連續4年屈居亞軍，與世界冠軍擦身而過。（資料圖片／Getty Images）
多次無緣世界冠軍，使摩斯爵士被譽為史上最強的「無冕車王」，但他的成就依然備受肯定，在1990年入選賽事名人堂（International Motorsports Hall of Fame），並在2000年封爵。
摩斯在生涯中對戰車有一個堅持，「我寧願為英國車隊光榮地落敗，亦不願為外國車隊獲勝。」，而摩斯在1957年後便一直效力F1的英國車隊。
摩斯在1990年入選賽車名人堂，並在2000年封爵。（資料圖片／Getty Images）
車手生涯曾經效力平治的摩斯，在2015年曾經與後輩咸美頓（Lewis Hamilton）一同駕駛經典的F1戰車，二人惺惺相惜。當咸美頓得知摩斯爵士的死訊，立即在個人Instagram發文致哀，表示對該名英國賽車傳奇的不捨，「雖然摩斯爵士在今天離我們而去，但我們要為他精彩的一生喝采，他為英國車壇的貢獻為永遠留在我們的心中。我和摩斯爵士活在兩個截然不同的年代及背景，但有幸曾經與他一同駕駛經典的戰車，希望他的家人節哀順變。」
兩代英國的賽車代表，摩斯與咸美頓曾在2015年一同駕駛經典戰車。（資料圖片／Getty Images）
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Today we say goodbye to Sir Stirling Moss, the racing legend. I think it’s important that we celebrate his incredible life and the great man he was. Saying goodbye is never easy and can be sad but he will always be here, in our memories and will always be such a huge part of British Motorsports Heritage. I certainly will miss our conversations. To be honest, it was such a unusual pairing, our friendship. Two people from massively different times and backgrounds but we clicked and ultimately found that the love for racing we both shared made us comrades. I am truly grateful to have had these special moments with him. Sending my prayers and thoughts to his family. May he rest in peace🙏🏾