【港超聯】PES 2020電競比賽直播人數近千　網民：仲好睇過真人踢

香港足球總會破天荒舉辦港超聯PES 2020（又名：Winning Eleven）電競比賽，賽事首圈及半準決賽今日（15日）進行直播，吸引近1000名球迷收睇，人數甚至比真實比賽的觀眾多。而經過6場激戰後，比賽4強亦終於出爐。

本地足球賽事因受新冠肺炎疫情影響而無限期停擺，足總早前宣布舉辦「港超聯在家作賽」網上電競港超比賽，10支港超球隊將派出代表，在PES 2020以淘汰賽形式爭奪冠軍。

賽事首圈及8強今日上演，足總透露社交網站作網上直播，雖未有安排鏡頭拍攝參賽球員的同步畫面，但就邀得電競及港超專業評述員作講解，並跟球員進行賽前訪問。

傑志以吉祥物「傑仔」出戰，賽前更接受評述員郭子龍訪問，相當有趣。（香港超級聯賽Facebook直播截圖）

無論是收睇網上直播人數，或遊戲中的現場球迷數目，相信都比真實世界的港超入場人數多。（香港超級聯賽Facebook直播截圖）

睇直播人數近千 比港超平均入場人數高

這次足總破天荒舉行電競港超比賽，吸引不少球迷觀看，部份港超球員如黃洋、孫銘謙、黃威及梁嘉恆等，都曾進入直播收睇賽事。據記者觀察所得，直播最高同時觀看人數一度接近1000人，比今季港超聯平均入場人數的738名為多。

以第二場比賽標準流浪鬥香港飛馬為例，兩軍現實中比賽僅得533名球迷入場，惟在電競比賽中卻錄得900多人的觀看人數，網民紛紛留言「仲好睇過真人踢」、「勁多人入場，爆滿呀」、「睇電競仲多過睇港超人數」及「現實世界咁多人睇就好」等。

PES 2020港超比賽畫面超逼真，即睇比賽圖輯：（按圖放大）

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港台代表隊前鋒對決 夏志明險勝而回

而眾多比賽中，東方龍獅亞援陳浩瑋對冠忠南區前鋒夏志明的戲碼最令人注目，這場港台代表隊前鋒對決，中華台北足協Facebok更在直播中留言為陳浩瑋打氣。

雖然東方在陳浩瑋控制下閃電打開紀錄，惟及後被追和至加時，而夏志明更以外援文迪斯於加時下半場117分鐘取得入球，為南區以2：1絕殺東方反勝晉級。不過有心水清網民就發現，南區在入球時起用了文迪斯、查維斯、川瀨浩太、列文及迪亞高5位外援，在真實世界外援註6出4的限制下，最終或會被罰落敗而回。

夏志明控制南區翼鋒文迪斯在遊戲中絕殺東方，惟原來當時起用了5名外援，若在真實世界未必算數。（香港超級聯賽Facebook直播截圖）

至於另外3場半準決賽，愉園在職員以「愉蛋」名義出戰下，憑加維蘭梅開二度淘汰元朗，流浪則由劉智樂在遊戲中控制自己入波，以3：0擊敗大埔。富力在電競世界仍無法打破錦標荒，在互射12碼階段不敵傑志出局。

賽事準決賽、季軍戰及冠軍戰，將於周五（17日）晚上6時進行網上直播，勝出球隊代表將獲豐富獎品，包括足球遊戲PES 2020、1000元預付咭等。

疫情下的港超比賽：（按圖放大）

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