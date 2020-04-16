【東京奧運】江旻憓登上奧運官媒版面　細說由世界第一到疫情慢活

香港女子重劍代表江旻憓（Vivian）日前接受東京奧運官方媒體訪問，坦言受新冠肺炎疫情影響下，使曾登世界排名第一的她放慢腳步，紓緩不少壓力，重新審視自己的排名，並思考人生中什麼才是最重要。

「東京奧運宣布延期，收到很多信息問我是否還OK，我當時感覺不太好，世界上有更重要的事情在發生，但他們卻在擔心奥運延期可能會傷害到我的感受。」新冠肺炎令世界大城市街道變得空蕩蕩，東京奧運也因疫情延期至明年7月，世界變慢了，現時世界排名第7的江旻憓認為這段時間，也是可以放慢節奏反思的時間。

Vivian最近的Instagram動態，也圍繞家居抗疫生活，時常上載瑜珈練習影片和茹素飲食生活。去年兩度登上女子重劍世界排名第一的Vivian，說起去年兩次膝蓋韌帶撕裂的重創經歷，瑜珈是她傷後集中康復訓練的一部分：「瑜伽特别好，因為我喜歡它將身體訓練和心理訓練相结合的方式，可以幫我熱身、集中注意力。」

26歲的Vivian，去年初在世界盃系列賽取得兩個分站冠軍，其後再於布達佩斯世錦賽奪得銅牌，個人世界排名升上第一，成為歷史上首位榮登世界第一的香港劍手。然而這些榮耀讓她付出傷病的代價，她的兩邊膝蓋先後重創，影響賽事發揮下排名也回落到第7。

江旻憓奪女子重劍資格 劍后爭取時間重拾佳態

Vivian在2016年里約奧運首登奧運舞台，她坦言為當時只因晉級而滿足的自己感到失望。（Getty／Images）

Vivian近年的彪炳戰績（按圖放大）

兩邊膝蓋先後重創 尋回劍擊的原點

她對運動員經歷高低心存感激，兩次傷病都是自己能夠不再糾結排名的原因所在：「十字韌帶撕裂意味着我需加倍努力才能恢復到受傷前的表現，受傷讓我重新認識劍擊，傷後重歸劍擊令我心存感激，更有動力去訓練，為勝利而拼搏。去年第二次十字韌帶受傷，讓我對排名看得更淡了。」

記得去年3月，初登世界「一姐」的Vivian甫下機回港，出閘時卻未見喜悅。由於在匈牙利大獎賽32強提早「畢業」，她哭說自己仍配不上世界第一。她坦言花了一些時間去相信這個事實，「我一直都很仰視高排名的劍手，感覺自己離她們很遠。」享受登上世界之巔的快感同時，她坦承世界第一給她帶來巨大壓力，經歷一段時間的調整後，終找到了平衡點，認清什麼對自己才是最重要。

Vivian接受東京奧運官媒訪問，細談受傷後的心路歷程。（Olympic Channel）

Vivian坦言現在最重要是康復，以100%狀態重返賽場。（Olympic Channel）

現在生活放慢腳步，她也多了時間思考，「那時香港的媒體很興奮，報道我的排名變化。疫情爆發以來，我也重新審視我的排名。」原來，她一度很怕輸，「我覺得自己配不上這個位置，覺得自己表現承受不起如此高的排名，我開始更怕輸，甚至有一種我不能輸的感覺。第二次受傷後讓我意識到什麼才是最重要的，現在我所想的就是100%恢復健康，我就能以最佳水準比賽。」

目前，她的膝蓋傷患還未徹底康復，但平衡訓練、膕繩肌訓練等復健從未停止過，「需要練好肌肉好好保護膝蓋，心理上的康復也同樣艱難，因為我要學習如何重新去相信自己的膝蓋。」

Vivian的抗疫家居活動，便是做瑜珈。（Instagram）

新冠病毒爆發 反思運動員可做的事

好好康復備戰明年的東京奧運已是很足夠的動力，2016年里約奧運後，她將第二次踏上奧運舞台。「里奧時我都不知道自己該做什麼，因為之前很長一段時間的目標是獲得資格，我對當時僅滿足於晉級的自己感到失望。那次的經歷激勵我，向2020東奧進發。」儘管延期了，她卻認為是時候反思自己作為運動員，可為世界作出什麼貢獻。

Vivian提到這一點：「疫情讓我們不得不放慢進程，重新評估什麼對自己最重要。作為一名全職運動員，很容易陷入以自我為中心的局面，因為身邊每一個人都在幫助你實現目標為夢想。」的確，有時候集中的目標反讓人模糊了身邊的事。在奧運宣布延期那天，她說收到很多慰問的信息，她感覺不大好受的原因，卻是大家只關心起奧運來，「世界上有更重要的事在發生，在病毒爆發期間，奧林匹克倡導的和平和普世價值觀可能無法被恰當詮釋。」她認為這段時間正可反思作為運動員可如何回饋社會。

抗疫「停擺」的生活沒有讓她沒了棱角，因她是個「戰士」，期待看到Vivian在明年東京奧運賽場上的英姿。

「疫情讓我們不得不放慢進程，重新評估什麼對自己最重要。」她說道。

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