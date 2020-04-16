【F1 2020】新Game7月推出　特典送舒密加戰車　新增My Team模式

F1遊戲開發商Codemasters宣布《F1 2020》將於7月發售，除了在固有的遊戲模式作出改動，讓Fans有更多自由度，更增設My Team模式，讓車迷組建第11支F1車隊，與各路群雄在全球22站決一雌雄。 今年繼續有特典版本，車迷將可使用「德國車神」舒密加（Michael Schumacher）4台經典戰車。

今年為F1 70周年，惟新冠肺炎年初於中國武漢爆發，及後禍延全球，使得現實世界開季無期。不少車手都要移師到遊戲世界，於網上繼續馳騁，但《F1 2019》為上季遊戲，並未有今季增加的荷蘭及越南站，但車迷很快就可以享受在這兩條賽道風馳電掣的感覺。

Codemasters宣布新一代《F1 2020》。（網上圖片）

Codemasters宣布7月將會推出新Game，新一代F1遊戲除可用Playstation 4、Xbox One、Windows平台（光碟或Steam下載）遊玩外，更首度於遊戲串流平台Google Stadia亮相。

今集繼續有特別版發售，由於今年為F1 70周年，故有「70年版本」及以7奪世界冠軍的「德國車神」舒密加成主角的舒密加特典版。無論哪一款特別版，車迷都可得到特別遊戲物品，如特別賽車塗裝及車手自定物品及一款特別頒獎台慶祝方法。

特別版舒密加賽車真實點嘅樣？（按圖放大）

特別版送4款經典舒克加戰車

車迷將可使用Jordan 191、Benetton B194、B195及Ferrari F1-2000。雖然舒密加只於1991年比利時站開過Jordan 191，而且未能完成比賽，但這一台戰績不濟的賽車，因為外表而備受讚賞，更被譽為最有型F1賽車之一。

Benetton B194是舒密加1994年首登世界冠軍王座的戰車，但最經典的不是開季連贏4站，而是閉幕澳洲站，舒密加為確保奪標，不惜與戴文希爾（Damon Hill）「攬炒」齊齊退賽，舒密加翌年開B195達成兩連霸。至於Ferrari F1-2000就是舒密加失落世界冠軍3年後，重返車壇巔峰的座駕，更是他與法拉利統治F1年代的「先鋒」。

玩家於《F1 2020》有更多自由度。（網上圖片）

車迷將可組建自己車隊，搖身一變做車隊話事人。（網上圖片）

2020再進化 提高玩家自由度

今集玩家將可以繼續透過Career mode，感受F1及F2車手的生涯，Codemasters提高了自由度，讓玩家可以選擇生涯長度及每季長短，亦有新選項讓新玩家可以盡快適應遊戲。

特別版送4台舒密加賽車，包括這台佐敦1991年戰車Jordan 191。（網上圖片）

今年遊戲再度進化，增加了My Team模式，玩家可以建立自己的F1車隊，與2020年另外10支車隊一決高下，讓車迷可以變成車隊話事人，從另一個角度感受F1世界。

事實上，Manager mode這樣的遊戲早就於各種不同運動遊戲出現過，足球的《Football Manager》更是全球知名的足球管理遊戲。賽車近年亦開始出管理遊戲，如《Motorsports Manager》，F1去年亦曾在手機出過《F1 Manager》，故《F1 2020》有管理車隊模式實不出奇，但仍值得讓一眾車迷期待。

《F1 2020》車隊一覽（按圖放大）