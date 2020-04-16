【美女郊遊遊】美女主持獻出露營第一次　營火會才藝表演天與地

ViuTV行山節目《美女郊遊遊》第4集，兩位女主持陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）由北潭坳行到赤徑露營，兩人起步初段透露正值經期，其後她們用不同的方法，讓工作人員背負沉重的露營背囊。在營地，兩人用樹枝清理草地上的牛糞，而最令人震驚的是，沈殷怡在營火會中大展歌喉，令工作人員聽到耳油！

經過前3集的攀山涉水，今集的行山路線及活動算是最輕鬆，陳欣妍（Shirley C）、沈殷怡（Shirley S）及攝製隊由北潭坳出發，逆走麥理浩徑第2段，基本上全部石屎路落斜，行到赤徑露營，路線只有3公里。

不過，這次兩位女主持要背負大背囊，盛載露營用品及食物。在北潭坳的涼亭，山藝教練Sunny幫兩位Shirley執背囊，將所有東西妥善放進背囊之中。這次是她們兩人第一次露營。

出發後不久，她們就透露這次行山撞正兩人的經期。陳欣妍奉導演之命，向其中一名工作人員撒嬌，哄他為她揹背囊，很快得手。之後，沈殷怡就出另一招，以請客半島下午茶以條件，哄得導演為她揹背囊。

上一集，兩人到屏南石澗玩瀑降，她們都崩潰哭起來，最後相擁，但今集就輕鬆得多。（ViuTV截圖）

她們由北潭坳出發行到露營，但首先要將手上的裝備及食物全部塞入背囊。（ViuTV截圖）

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落到赤徑村，工作人員突然叫兩位女主持別要太靠近一棵植物，原來植物上有條青竹蛇。上次在馬鞍山礦洞對蝙蝠很好奇的沈殷怡，似乎對青竹蛇都很有興趣。她們一度以為這條蛇是攝製隊放在這裏，換來一句：「如果是我們放，就放在你頭上！」

行到赤徑的草地，兩位Shirley的任務是清理營地的牛糞，陳欣妍用樹枝將一團較大的牛糞切開，慢慢搬運。之後，兩人在山藝教練Sunny的教導下，起了一個兩人營。在拾柴枝的環節，沈殷怡似乎分不清炭及柴，表示平時燒烤用的那些柴是黑色一塊塊的，但她後來好似恍然大悟。

她們討論營內的空間，表示「唔反瞓」的話應該問題不大。（ViuTV截圖）

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吃完晚飯，就到營火會及才華表演，陳欣妍扮女高音唱歌，純粹搞笑，有點尷尬，而沈殷怡就走認真路線，聲稱是做「主人與奴婢」的表演，一邊唱衛蘭的《離家出走》，一邊調酒，工作人員紛紛表示她唱得很悅耳，最後她將調好的酒送給導演喝。

比起今集，相信觀眾更期待下集，因為預告她們到西貢三星灣行山，先有三點式泳衣玩水，之後再繼續穿三點式行山，正是愚人節預告的畫面！