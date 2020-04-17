【足球】歐聯歐霸決賽有機會8月舉行　歐洲足協為復賽制定兩方案

歐洲各大聯賽先後在3月停擺，經歷超過一個月的足球「空窗期」，似乎露出曙光，近日多個聯賽亦傳出各個復賽的方案。 歐聯及歐霸賽事如何與各地聯賽協調，亦是焦點所在，而歐洲足協將於下周四（23日）舉行會議，根據外媒報道，兩項歐洲賽的決賽大有機會於8月底舉行。

受新冠肺炎疫情影響，歐洲不同聯賽已暫停超過一個月，近日各地的賽會積極籌備復賽的安排，五大聯賽亦有望最快於5月恢復正常。若在兩個月內完成餘下賽季的話，不少聯賽需要「開快車」，在3日踢一輪賽事，以這個頻密賽程，歐聯及歐霸難以同時進行，所以復賽一直未有定案。

歐洲足協將在下周四進行執行委員會會議，討論今季歐洲賽事的安排。根據《BBC》及《天空體育》等英國傳媒消息，歐洲足協對復賽日子列出兩個可能方案。

若果各地聯賽在6月重開的話，歐洲賽事將一同舉行；若果未能同步舉行的話，歐洲賽事或將等待各大聯賽結束後，上演約一星期的賽事，以一場過淘汰賽的形式決出今季的歐聯及歐霸冠軍誰屬。

歐洲足協有意在8月29日舉行歐聯決賽，而歐霸決賽則於8月26日上演，暫時兩項決賽的地點未有更改，將繼續於土耳其伊斯坦布爾及波蘭格但斯克（Gdansk）上演。

巴黎聖日耳門﹑阿特蘭大﹑RB萊比錫及馬德里體育會在歐聯在停賽前，已穩奪8強席位，而曼城﹑皇馬﹑祖雲達斯及巴塞隆拿等球隊則需要完成16強次回合賽事，爭奪打入8強。

歐霸盃僅戰至16強，曼聯﹑國際米蘭及西維爾等勁旅仍有機會角逐今季錦標。