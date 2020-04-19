【經典重溫】朗拿甸奴的歐聯經典11人　共18次封王　5冠王C朗失蹤

每個人的最佳11人都各有不同，朗拿甸奴於2015年曾透露自己心目中的歐聯最強11人陣容。 這個經典陣容星光熠熠，雖沒有「細哨」本人，亦沒有歐聯史上神射手C朗拿度，但依然強得驚人。

今年40歲的朗拿甸奴效力巴塞隆拿時，曾助「地上最強」贏得2005至06年歐聯冠軍。這名巴西一代球王於歐洲「搵食」期間，在這個歐洲球會最頂級賽事上陣47場，攻入18球並有14次助攻，當中不乏金球，如2005年對車路士次回合的篤射。

相信不少球員及球迷都會將朗拿甸奴放入歐聯最佳11人陣容，但這名巴西球星2015年講出自己心目中的Best XI時，出於謙虛未有將自己放入陣容之中，亦沒有C朗拿度。現時效力祖雲達斯的C朗，球會及國家隊生涯至今已有754個入球，其中128球於歐聯攻入，讓他成為歐聯史上最多入球球員，其勁敵美斯以14球落後該名葡萄牙球星。

朗拿甸奴球員生涯的威水史（按圖放大）

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朗拿甸奴未有將自己擺入心目中歐聯最強11人陣容。（Getty Images）

C朗拿度以128球於歐聯史上射手榜排第一。（Getty Images）

除了歐聯神射手外，C朗贏得5次歐聯（2015年前兩度奪標），但依然未能成為「細哨」的最佳11人其中一份子，朗拿甸奴Best XI一共奪得18次歐聯，這一隊神級球隊有什麼人？

細哨歐聯最佳11人（按圖放大）