【英超】阿仙奴一隊職球員減薪一年　傳最高人工球星等三人曾拒絕

英超球隊熱刺早前受各界壓力下，宣布撤回英國政府的補貼申請，高層更為保住普通員工飯碗而減薪。 今次輪到熱刺的北倫敦鄰居阿仙奴宣布，與一隊球員及教練達成共識，今月起減薪12.5%，與球隊共度時艱。不過英國《每日鏡報》指兵工廠有3名球員不接受減薪方案，其中一名就是隊中最高薪的奧斯爾。

全球球壇因新冠肺炎影響下，包括「Big 6」在內的不少英超球會同樣面對財政壓力，利物浦及熱刺早前宣布申請英國政府的資助，但在各方壓力下，兩隊亦收回成命。

熱刺受球迷壓力撤回補貼申請 高層減薪保普通員工飯碗

利物浦「跪低」放棄政府資助 CEO發信向球迷致歉

受新冠肺炎的影響下，阿仙奴同樣受財政壓力。（資料圖片／Getty Images）

新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）

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阿仙奴在官方網站公布與一隊的教練團隊及球員達成協議，在本月起至明年3月自願減薪12.5%，減輕兵工廠的財政壓力。

英國傳媒透露，倘若阿仙奴在聯賽取得佳績，在今季或下季取得歐聯資格，會方將向球員發放減薪的全數12.5%人工另加10萬英鎊以作鼓勵；若取得歐霸資格，也會向球員付出扣減的7.5%的薪金。

阿仙奴官方網站宣布一隊的球員及教練接受減薪一年。（資料圖片／Getty Images）

奧斯爾經理人：減薪不合理

阿仙奴公布一隊成員「自願減薪計劃」，英國《每日鏡報》卻宣稱，兵工廠隊中有三人拒絕接受減薪，全隊周薪達35萬鎊的奧斯爾正是其中一人。

奧斯爾的經理人Erkut Sogut回應事件時未作否認，直指減薪是不合理的方案，「球季或在任何時間重開，當賽季恢復時球隊便可以得到贊助及轉播費，我認為球隊真正的財政困難在3個月或半年後，所以我認為延遲發薪是一個可行方案，但減薪是十分不合理，因為難保球隊在未來數月同樣獲得盈利。」

英媒謠傳奧斯爾是3名拒絕減薪的球員之一。（資料圖片／Getty Images）

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