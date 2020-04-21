【足球轉會】紐卡素的一球成名狂想曲　基沙文或來投前線領銜

2005年上映的足球電影《一球成名》，講述一個來自墨西哥的足球員，一步一步邁向他的英超夢，最終加盟紐卡素，一舉成名。 現實中，《一球成名》的劇情沒有發生，但猶如足球遊戲的橋段，出現在紐卡素身上。盛傳沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）為主席的沙特主權基金（PIF）將入股紐卡素，有望為「喜鵲」帶來大量資金，在「水頭充足」下可以在轉會市場大展拳腳。

紐卡素班主艾殊利（Mike Ashley）以「孤寒」見稱，曾經數次放售球會但不果，如今終於物色到買家，英國傳媒指沙特主權基金（PIF）有意以3億英鎊接手「喜鵲」，其主席沙特王儲穆罕默德身家豐厚，有望為紐卡素帶來充裕的資金，英國《太陽報》推斷紐卡素將有2億英鎊的轉會資金，並引入4名前場球員，而巴塞隆拿的基沙文正是4人當中名氣最大的。

紐卡素同意賣盤予沙特王室 Kardashian之友成關鍵人物

沙特王儲穆罕默德（左二）有望成為紐卡素的新班主。（資料圖片／Getty Images）

《太陽報》預想來季紐卡素正選陣容：

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當紐卡素得到沙特王儲收購的消息傳出，網上有不少改圖幻想來季的紐卡素陣容，其中一張更將全隊紐卡素改頭換面。陣中擁有C朗拿度﹑美斯﹑麥巴比及雲迪積克等球星，加上《一球成名》的主角Santiago，組成極級奢華的陣容。

另外，不少網民亦「惡搞」麥巴比稱的兒時偶像正是舒利亞及路蘭（Kevin Nolan），而效力紐卡素是他自小的夢想。

網民惡搞紐卡素《一球成名》豪華陣容：

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不少網民惡搞舒利亞及路蘭是麥巴比的偶像。（Twitter截圖）