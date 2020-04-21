【F1】英國站或4月底決定命運　銀石負責人示意有力一周雙賽

新冠肺炎肆虐全球，F1受影響至今仍未能展開2020年賽季。賽會為了保住賽季，提出多項應變措施，其中一項為同一站舉行兩場比賽。 英國站7月舉行，惟疫情未受控，要到4月底才知命運如何。不過舉行賽事的銀石賽車場負責人表態，有能力舉行一周雙賽。

新冠肺炎於全球蔓延，至今仍未有受控跡象，F1本在3月中於澳洲揭幕，但因為麥拿侖有車隊職員感染病這個於中國武漢爆發的病毒，最後只能宣布取消，迄今共有9站賽事要取消或延期。由於法國延長禁聚令至7月，6月底上演的法國站亦有機會未能如期舉行。

銀石負責人表示有能力舉行連續兩場F1比賽。（Getty Images）

F1為了保住賽季，不停研究應變方案，除了閉門作賽之外，又有「一周雙賽」、「縮短時間由3日至兩日」、「賽事延續到2021」等。據國際汽車聯會規定，要符合「世界錦標賽」的資格需要8站賽事，今年F1本來有破紀錄22站賽事，但因肺炎影響只剩13站比賽，法國站改期的機會頗大，逼使F1行一周雙賽的可能變得愈來愈大。

F1 2020車手一覽（按圖放大）

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英國站歷史悠久，但去年已曾爆出停辦的消息，幸好最後與F1達成協議繼續舉辦。（Getty Images）

F1為保賽季，不斷研究應變方案。（Getty Images）

F1：今年賽程表已無效

F1首屆於1950年舉行，當時揭幕戰正是於銀石上演。這個歷史悠久的賽車場，本為今年第12站賽事，但現時賽程不停改變，法國站、奧地利站可否上演仍是未知之數，但銀石負責人Stuart Pringle就表態如果一周舉行兩場賽事，銀石「有足夠的經驗及能力去讓賽事順利上演」。

不過，英國現時疫情嚴峻，國內的體育賽事都因為新冠肺炎處於停擺之中，有指英國站可否上演仍存有疑問，最快或會於5月前會有結論。F1亦於官網表示，本身制定的2020年賽程已經等同無效，官網的賽程亦已刪去舉行日期。F1指要跟賽事舉辦單位、各國相關單位開會研究，才可重新制定2020年的賽程。

F1 2020新車圖鑑（按圖放大）