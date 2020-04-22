【新冠肺炎】歐洲足協讓步允許球季取消　荷甲計劃腰斬19/20球季

歐洲足協周二舉行視像會議，會後建議各成員國盡力完成今季頂級聯賽及盃賽，但准許特殊情況下取消球季。 荷甲相信很大機會腰斬，因為荷蘭政府宣布9月1日前禁止所有大型活動，荷蘭足總亦發聲明，稱計劃不會繼續19/20球季。

歐洲足協現階段不建議取消或腰斬今季聯賽，他們在聲明中表示，強烈建議完成今季的頂級聯賽及盃賽，但同時作出讓步，表明在特殊情況下，准許球季取消。

之前比利時甲組聯賽宣布腰斬，向布魯日頒發冠軍，歐洲足協當時指取消球季是最後無可選擇下才考慮的措施，比甲的決定有可能影響歐聯及歐霸盃席位。

阿積士僅以得失球優勢排荷甲榜首。（Getty Images）

在歐洲足協發聲明後，荷蘭足總昨日亦發聲明，計劃腰斬荷甲球季。由於荷蘭政府宣布在9月1日前禁止舉辦大型活動，他們在聲明中表示「計劃不再繼續19/20球季」，但暫時未作最後決定。

該聲明指：「基於政府的決定，足總會徵詢歐洲足協的意見，之後作出決定。足總尚未決定取消今季比賽，因為在新冠肺炎疫情下，足球行業出現財政困難。」各間荷甲球會代表將於周五開會，討論腰斬球季的影響，另外他們亦會商討在嚴格的指引下重開訓練場地。

在球季暫停前，荷甲的爭標形勢緊湊，踢到25或26輪比賽，阿積士與阿爾克馬爾同得56分，前者得失球較佳排榜首。飛燕諾及燕豪芬就分別得50及49分，排名第3及第4。

阿爾克馬爾暫排荷甲第2位，若果球季腰斬的話，怎樣決定冠軍呢？（Getty Images）

幾乎全部歐洲頂級聯賽暫停，包括英超。（Getty Images）

意甲20支球隊一致同意完成賽季

至於在疫情重災區意大利，20間意甲球會昨日開會，會後發聲明：「意甲代表早上開會，20間球會代表通過視像會議投票一致通過，若果政府尤許的話盡力完成19/20球季。」之前森多利亞、拖連奴及布雷西亞都表示反對，但如今改變了立場。

另外，在南美洲的哥倫比亞，該國足總主席Ivan Duque表示，暫時見不到重開聯賽的可能性，他接受電台訪問時說：「嘗試說服我，有沒有人能夠確保到一項超過20隊參加的比賽，入面沒有一個球員染病？還有教練團、工作人員、物理治療師、球衣管理員、司機，有沒有人能夠保證當中沒有一人是新冠肺炎患者？如果我告訴我，打算在閉門作賽之下重開聯賽，仍然是一個非常不負責的決定。我還未見到有一項比賽可以保證所有參賽的球員健康。」