【林鄭換閣】徐英偉新任民政事務局局長　疫情後續推七欖體育盛事

港府高層大地震，國務院今日（22日）公布，根據特首林鄭月娥的提名和建議，任命曾任近10年民政事務局局長政治助理的徐英偉，接替劉江華為民政事務局局長，前者表示希望在疫情後能繼續推動本地體育盛事。

國務院據行政長官林鄭月娥的提名和建議，任命多名問責官員，包括由徐英偉接替劉江華擔任民政事務局局長。

44歲的徐英偉與劉江華同樣為民建聯成員，沒有公務員背景的他於加拿大渥太華大學修讀社會科學，回港後在銀行任職投資事務經理。他於2006年加入民建聯，曾獲選為青年民建聯副主席，2008年起擔任民政事務局政治助理，是曾蔭權班子首批委任的政助，2017年以40歲之齡升任勞工及福利局副局長。

5名新局長今午會見傳媒。（張浩維攝）

周末教打欖球 徐英偉：疫情後續推行體育盛事

新任民政局長徐英偉指，榮幸回到民政事務局的大家庭，「在疫情下，首要工作是同心抗疫，未來有很多工作需要做，例如如何重啟香港經濟。民政局工作在文化、體育上，有很多大小活動，以我個人為例，在疫情前會在周末教打欖球，今年七欖球賽延遲舉行，我也很希望能在疫情後繼續推行這項體育盛事。」

過往在勞福局工作令他有很多機會接觸基層市民，更明白全民同心抗疫的重要性，有信心香港能「守得住」、「撐得過」。新上任的徐英偉相對年輕，平日活躍於社交平台，不時在Facebook上載生活照。有建制派議員曾形容徐英偉處事靈活，人緣不俗，相信能妥善應付泛民主導的區議會局勢。

新上任的徐英偉形象相對年輕，平日活躍於社交平台，不時在Facebook上載生活照。（資料圖片）

現年62歲的劉江華自2012年開始加入問責團隊，2015年接替當時中途離任的曾德成，出任民政事務局局長。2017年由上屆政府過渡至林鄭月娥班子，他加入政府前是民建聯立法會議員。

他在任內曾參與推動啟德體育園撥款、提出興建白石體育園、重建灣仔運動場等，他最上一次以局長身分出席公開場合，是上周六立法會財委會審議第二輪防疫抗疫基金的會議。