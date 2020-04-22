【輪椅羽毛球】陳浩源任世界羽聯反禁藥大使　成香港第一人

世界羽聯官方選出了「I am badminton」計劃的宣傳大使，亞殘運銀牌得主陳浩源被選入8人名單內，是香港首名羽毛球手與世界球手看齊成為該計劃大使。其餘還包括印度女單選手仙杜、中國混雙選手鄭思維和黄雅瓊在内的多位羽毛球名將入選。這項自2015年成立的計劃，旨在號召BWF旗下的羽毛球運動員誠實作賽，打擊使用興奮劑。

再做香港第一人 陳浩源：「保持良好的運動價值」

香港首名輪椅羽毛球手陳浩源在世界排名暫列第2，已幾可肯定能取得東京殘疾人奧運會入場券。全球因新冠肺炎疫情「停擺」，Daniel近來也在家中作有限度體能訓練保持狀態。他今日在Facebook宣布很高興能成為「I am badminton」計劃的一分子，「作為運動員，很開心做到其中一個大使，能與世界各地的羽毛球及傷健羽毛球球員組成一個團隊，實在感到興奮！」

Daniel去年獲選為「十大傑出青年」得主之一。（資料圖片/龔嘉盛攝）

這個自2015年開始成立的計劃，今年是第二輪選出羽毛球運動員擔任大使，Daniel表示感到榮幸，「有責任和使命感，要保持良好的運動價值，無論在比賽和訓練間，都保持公平、公正，例如不能控制賽果和服用禁藥。希望可以出一分力，令自己喜愛的項目繼續成為一個公平、誠實和清潔的運動。」