伊巴謙莫域一生高傲，37歲轉戰美職（MLS）依然火氣十足。昔日洛杉磯銀河隊友早前爆料，這名瑞典神鋒曾因為輸波不滿，威脅要殺死無心爭勝的隊友。

伊巴2018年3月與曼聯解約，其後加盟MLS的洛杉磯銀河。不過，伊巴的「銀河級」戰力對大不如前的銀河，幫助不大。兩季雖然攻入52球，但未能助銀河贏到任何獎盃。去年11月，銀河於季後賽出局，「球壇呂布」宣布離隊，重回其中一支舊東家意甲AC米蘭。

伊巴桀驁不馴。（Getty Images）

「我來這裏不是為了輸波！」

銀河中場祖奧柏度馬查度（Joao Pedro）接受訪問時曾表示，2018年球季銀河領先兩球下反負侯斯頓戴拿模2：3，輸波後更衣室氣氛緊張。

馬查度指伊巴怒不可遏，向全隊直言：「如果你來這裏（洛杉磯）只是為了去享受海灘或荷里活的感覺，你講一聲就夠了。我銀行有3億美元，一個私人小島，我不是為了輸波才來這裏。哪人夠膽多嘴，我殺了他！」

伊巴於銀河兩季攻入52球。（Getty Images）

伊巴效力的銀河戰力大不如前。 （Getty Images）

銀河在2018年只以西岸第7完成，未能打入季後賽，翌年殺入西岸4強不敵同城宿敵FC洛杉磯。FC洛杉磯擁有墨西哥「好波之人」卡路士韋拿（Carlos Vela），在西岸4強一戰梅開二度兼有一個助攻，僅於西岸決賽不敵西雅圖海灣者。這位墨西哥國國腳許是現時MLS最強球員，但一向自負的伊巴不同意。

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伊巴批評卡路士韋拿於人生高峰的時間不追求巔峰，反而到美國踢MLS。（Getty Images）

29歲的比較貶低卡路士韋拿

伊巴接受訪問時，採訪一方稱卡路士韋拿去季入球與助攻都於MLS領先群雄。如此說來，伊巴會否仍視自己是聯盟最強。他斷言：「當然了。他多大了？29歲人正是巔峰的期間，踢MLS。我29歲時在歐洲追求球員的巔峰，這是我與他之間的鴻溝。」

韋拿回應時亦「畀足面伊巴」：「要我跟伊巴比較，實在是侮辱了他。不過，現時不計較歲數，只論數據的話，我實在是比伊巴好一點。」

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