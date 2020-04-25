【足球轉會】熱刺兵違禁足令或送前途　摩連奴致電力邀比利時國腳

「喂，我係摩連奴呀！」 熱刺右閘奧里亞兩度違反英國的「禁足令」，英媒指該名科特迪瓦守衛在熱刺的未來亮起紅燈。 根據法國報章《隊報》報道，摩連奴親身致電巴黎聖日耳門的梅尼亞，邀請他在完約後轉投熱刺，但摩帥的誠意似乎未足以動搖該比利時國腳的心。

英國仍然實施「禁足令」，希望減低病毒傳播風險。不過，不少英超球員在這段期間違反禁令，熱刺右閘奧里亞更兩度違例，隨時因而「飯碗不保」。

奧里亞在社交網站上載與隊友施素高外出訓練的影片。（資料圖片／Twitter截圖）

奧里亞同樣入選，細數球壇違令「曳曳豬」（按圖放大）

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根據英國《每日郵報》指，奧里亞近日的爭議令熱刺有意找新右閘，取代該科特迪瓦球員。領隊摩連奴心儀法甲班霸巴黎聖日耳門的比利時右閘梅尼亞（Thomas Meunier），梅尼亞與PSG今夏約滿，摩連奴力邀他於完約後來投。

熱刺主帥摩連奴有意以梅尼亞取代奧里亞的位置。（資料圖片／Getty Images）

法國《隊報》報道，摩帥親自致電梅尼亞，據報二人言談甚歡，但梅尼亞更加希望留效巴黎，摩連奴的誠意未能打動對方。

現年28歲的梅尼亞，2016年由比利時的布魯日轉投巴黎聖日耳門，他在今季為球隊於聯賽上陣16場。

摩連奴親自致電梅尼亞邀請他來投，可惜未能打動對方。（資料圖片／Getty Images）

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