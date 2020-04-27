【F1】奧地利站或成揭幕戰　英國站若舉行鐵定閉門飛車

F1 2020年因受中國武漢爆發的新冠肺炎影響，至今仍未可以開季，而且揭幕日期亦不停押後。F1周一（27日）證實6月底舉行的法國站未能如期舉行，令奧地利成為揭幕戰，並推出了今年的初步賽程。

由於法國總統馬克龍早前宣布延長禁止大型聚集令到7月，使得法國站能否舉行成為問題。F1周一證實，法國站亦不會如期舉行，令到今年受新冠肺炎影響的比賽增加到10站。

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F1 CEO Chase Carey於聲明中表示，希望於7月起於歐洲開戰，9月至11月就會到中亞、亞洲及美洲等地，12月轉戰中東，巴林將會在閉幕戰阿布扎比站前舉行，將會有15至18場比賽。

F1亦於社交網站擺出一份簡略的賽程表，並會盡快確定今年賽程。

F1有機會於7月開季在歐洲開季。（F1 Facebook）

奧地利站有機會成為今年揭幕戰。（Getty Images）

Casey表明雖然想舉辦賽事，但一直以公共安全及衛生為先，只會在有十足的應變策略，對一切潛在問題的情況下，才會舉行比賽。

今年F1受新冠肺炎影響，多達10站比賽需延期或取消。（Getty Images）

銀石：英國站將以閉門上演

如奧地利站可於7月初舉行，英國站就會是第2站比賽。本身與奧地利站相隔兩周的英國站，今年將會繼續於賽車「聖地」銀石賽車場舉行。銀石的負責人早前已表態，指若F1想搞一周雙賽的話，銀石有能力做得到。

在F1宣布今年新的「目標賽程」之後，銀石賽車場負責人表示，若舉行英國站，將會以閉門方式舉行。

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