【花瓶頂行山路線】近距離賞汲水門大橋！青馬收費站起步尋花瓶石

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高空反氣旋正為南海北部帶來普遍晴朗天氣，行山當天早上天晴有霧，氣溫25至31度，天氣炎熱，行山線安排了到大嶼東賞花瓶石，青馬收費站起步。

（行山日期：2018年5月7日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上9時30分在青馬收費站集合，12人出席，待人齊後沿路往九龍方向，經二轉、三轉、草灣過藍鯨灣，沿山徑上探花瓶石，賞石後沿山脊上行至花瓶頂大休。

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按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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天氣實在太熱，休後部分山友沿石級路下降青馬收費站。其餘隊友沿山脊走至大陰頂，沿路下山經昂船凹出欣澳，在欣澳公廁梳洗過後，搭機鐵出青衣城下午茶，當日共走8公里多，4個小時多完成路程。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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