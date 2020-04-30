【東京奧運】安倍晉三承認如疫情明年仍未受控　難以舉行奧運會　

繼東京奧組委主席森喜朗後，日本首相安倍晉三在議會接受質詢時，承認倘若明年未能控制新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）疫情，東京奧運難逃取消厄運。 國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）認同安倍看法，期望奧運在安全的環境下舉行。

原定今夏舉行的東京奧運，因新冠肺炎在全球肆虐的關係，史上首度延期舉行，押後至明年的7月23日至8月8日上演。

不過，各界對東京奧運能否順利進行仍然充滿疑問，東京奧組委主席森喜朗在早前受訪時直認，若果明年疫情依然未止，東京奧運不會再次押後，將索性取消舉行。

若明年新冠肺炎未受控 東京奧組委主席：只好取消

東京奧運或難逃取消厄運 國際奧委會元老：沒有空間再延期

倘若新冠肺炎在明夏繼續肆虐，東京奧運難逃取消的厄運。（資料圖片／Getty Images）

安倍：明年疫情如仍未受控 奧運無法舉行

日本首相安倍晉三周三（29日）接受當地國會議員提問時表明，若果明年疫情仍然維持「大流行」的狀態，將難以舉行奧運，「我們一直希望東京奧運及殘奧會在完整形式下進行，所以我們必須確保運動員及觀眾們的安全。一旦明年疫情仍未受控，東京奧運將無法如期舉行。」

日本首相安倍晉三首認東京奧運仍有取消風險。（資料圖片／Getty Images）

IOC主席：東京奧運必須在安全情況進行

當安倍晉三承認東京奧運仍有取消風險時，《路透社》隨即詢問國際奧委會主席巴赫，他表示十分認同安倍晉三，認為奧運會必須在安全環境下舉行，「國際奧委會完全同意安倍晉三的立場，事態發展至今，我們一直希望東京奧運可以在安全情況下進行，而我們將堅定不移保持這個立場。」

港隊已穩奪的東京奧運入場券：

+ 26 + 25 + 24

全球不少醫學專家認為，疫情難以在明夏前受控，日本傳染病學專家岩田健太郎更對東京奧運十分悲觀，斷言明年一定無可能舉行。

日本醫師會會長橫倉義武認為，除了日本國內疫情需要受控外，同樣需要關注疫情在全球的趨勢，若果病毒繼續在世界各地傳播，東京奧運亦難以舉行。

疫情下的東京（按圖放大）